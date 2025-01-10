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Недвижимость в 2025 году: как заработать на рынке?

1:11
Недвижимость

Рынок недвижимости продолжает быть популярным среди россиян как способ вложения капитала. Эксперт Константин Барсуков выделил три основных подхода к инвестициям.

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

Спекулятивные инвестиции

Купля-продажа с целью получения быстрой прибыли. Например, приобретение квартиры с дисконтом (на торгах или у срочных продавцов) и последующая перепродажа.

Такие операции могут приносить до 80% годовых при успешной реализации, но требуют быстрого оборота и оценки рыночных рисков, пишет Общественная Служба Новостей.

Ремонт и перепродажа

Покупка недвижимости без отделки, её ремонт и последующая продажа. Использование кредитного плеча может повысить доходность, но важно учитывать сроки реализации проекта.

Долгосрочная аренда

Покупка квартиры для сдачи в аренду. Этот метод менее доходный в краткосрочной перспективе, но сохраняет капитал благодаря росту стоимости недвижимости в долгосрочной перспективе. Эксперт советует сочетать этот подход с депозитами, чтобы дожидаться выгодного момента для покупки.

Уточнения

Недви́жимость — к недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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