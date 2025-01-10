Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Ситуации, когда требуется подключиться к Wi-Fi, но пароль недоступен, случаются часто. Однако есть несколько простых способов подключения, даже если вы не знаете пароля.
Современные модемы и роутеры оснащены QR-кодами, которые содержат данные сети (название и пароль). QR-код обычно размещён на корпусе устройства — на лицевой стороне или снизу.
Важно: этот способ не работает, если владелец роутера изменил пароль и не обновил QR-код.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.
Устройства подключатся автоматически, пишет newsbomb.
Телефо́н (от др.-греч. τῆλε «далеко» + φωνή «голос», «звук») — аппарат, имеющий трубку и сигнальное устройство для вызова, предназначенный для передачи речи с помощью электрических сигналов.
Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11. Логотип Wi-Fi является торговой маркой Wi-Fi Alliance.
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Каждый год морской лед Антарктиды тает летом и восстанавливается зимой, однако эти процессы происходят с разной интенсивностью.