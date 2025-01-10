Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ситуации, когда требуется подключиться к Wi-Fi, но пароль недоступен, случаются часто. Однако есть несколько простых способов подключения, даже если вы не знаете пароля.

Фото: Freepik by msgrowth, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Критически настроенная девица с телефоном

Подключение к Wi-Fi через QR-код

Современные модемы и роутеры оснащены QR-кодами, которые содержат данные сети (название и пароль). QR-код обычно размещён на корпусе устройства — на лицевой стороне или снизу.

Откройте камеру телефона и наведите на QR-код. На экране появится запрос на подключение к сети. Подтвердите действие, чтобы начать использовать Wi-Fi.

Важно: этот способ не работает, если владелец роутера изменил пароль и не обновил QR-код.

Использование QR-кода с другого устройства

Если кто-то уже подключен к нужной сети, они могут легко поделиться QR-кодом. На устройстве подключенного пользователя зайдите в Настройки > Wi-Fi. Выберите активную сеть и нажмите Поделиться. На экране появится QR-код для передачи данных сети. Считайте этот код своим телефоном, чтобы быстро подключиться.

Подключение через WPS

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

На телефоне откройте Настройки > Сети и Интернет > Wi-Fi. Перейдите в Дополнительные настройки и выберите Кнопка WPS. Нажмите физическую кнопку WPS на роутере (удерживайте несколько секунд, если требуется).

Устройства подключатся автоматически, пишет newsbomb.

Уточнения

Телефо́н (от др.-греч. τῆλε «далеко» + φωνή «голос», «звук») — аппарат, имеющий трубку и сигнальное устройство для вызова, предназначенный для передачи речи с помощью электрических сигналов.



Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11. Логотип Wi-Fi является торговой маркой Wi-Fi Alliance.



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