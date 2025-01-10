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Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

1:47
Недвижимость

Ситуации, когда требуется подключиться к Wi-Fi, но пароль недоступен, случаются часто. Однако есть несколько простых способов подключения, даже если вы не знаете пароля.

Критически настроенная девица с телефоном
Фото: Freepik by msgrowth, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Критически настроенная девица с телефоном

Подключение к Wi-Fi через QR-код

Современные модемы и роутеры оснащены QR-кодами, которые содержат данные сети (название и пароль). QR-код обычно размещён на корпусе устройства — на лицевой стороне или снизу.

  1. Откройте камеру телефона и наведите на QR-код.
  2. На экране появится запрос на подключение к сети.
  3. Подтвердите действие, чтобы начать использовать Wi-Fi.

Важно: этот способ не работает, если владелец роутера изменил пароль и не обновил QR-код.

Использование QR-кода с другого устройства

  1. Если кто-то уже подключен к нужной сети, они могут легко поделиться QR-кодом.
  2. На устройстве подключенного пользователя зайдите в Настройки > Wi-Fi.
  3. Выберите активную сеть и нажмите Поделиться.
  4. На экране появится QR-код для передачи данных сети.
  5. Считайте этот код своим телефоном, чтобы быстро подключиться.

Подключение через WPS

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

  1. На телефоне откройте Настройки > Сети и Интернет > Wi-Fi.
  2. Перейдите в Дополнительные настройки и выберите Кнопка WPS.
  3. Нажмите физическую кнопку WPS на роутере (удерживайте несколько секунд, если требуется).

Устройства подключатся автоматически, пишет newsbomb.

Уточнения

Телефо́н (от др.-греч. τῆλε «далеко» + φωνή «голос», «звук») — аппарат, имеющий трубку и сигнальное устройство для вызова, предназначенный для передачи речи с помощью электрических сигналов. 

Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11. Логотип Wi-Fi является торговой маркой Wi-Fi Alliance.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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