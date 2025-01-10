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Прежде чем купить фритюрницу важно узнать об её недостатках

1:48
Недвижимость

Фритюрницы, или аэрогрили, становятся всё популярнее благодаря возможности готовить хрустящую еду с минимальным количеством масла.

Аэрогриль
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Аэрогриль

Однако у этого кухонного прибора есть и недостатки, которые важно учитывать перед покупкой.

Основные недостатки фритюрницы

Высокая стоимость. Даже бюджетные модели стоят около 100 евро, а топовые варианты могут превышать 400 евро. Если вы планируете использовать прибор редко или только для приготовления закусок, такой расход может быть неоправданным.

Большие размеры. Модели большой емкости, такие как 10-литровая NINJA Foodi, занимают много места. На маленьких кухнях это может стать проблемой. Компактные модели требуют меньше места, но не всегда подходят для приготовления больших порций.

Шум при работе. Во время работы фритюрницы издают гул, похожий на шум конвекционной печи. Для небольших или открытых пространств это может быть неприятным фактором, особенно при длительном использовании.

Не всегда идеальная хрустящая корочка. Ожидания от приготовления без масла иногда не оправдываются. Дешевые модели могут нагревать еду неравномерно, из-за чего одни участки остаются мягкими, а другие пересушиваются.

Стоит ли покупать фритюрницу?

Прежде чем сделать выбор, важно оценить, насколько прибор соответствует вашим кулинарным привычкам и свободному пространству на кухне. Если вы планируете использовать фритюрницу ежедневно, она может стать полезным приобретением.

В противном случае это может быть просто очередной вещью, пылящейся в углу, пишет Felicita Pubblica.

Уточнения

Фритю́р (фр. friture — жаренье) — метод приготовления продуктов в большом количестве пищевого жира, нагретого до 130—180 °C.

Аэрогри́ль или конвекционная печь (англ. Convection oven) — бытовой электроприбор, предназначенный для приготовления пищи с помощью потоков горячего воздуха, по своему принципу действия напоминает фен. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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