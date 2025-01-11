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Как убрать желтизну с ванны за полчаса: простой способ

2:07
Недвижимость

Желтизна и разводы на ванне — проблема, с которой сталкивается каждый. Конечно, можно попробовать решить её с помощью дорогой бытовой химии, но не все средства эффективны, а некоторые могут быть вредны для здоровья. Зачем переплачивать, если существует простой и доступный способ справиться с загрязнениями, не затрачивая много времени и усилий?

Уборка ванной
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Уборка ванной

Уксус — ваш помощник

Для этого метода вам понадобится обычный 9%-й уксус.

  • Налейте полстакана уксуса в распылитель.
  • Добавьте чайную ложку средства для мытья посуды.
  • Встряхните, чтобы смесь стала однородной.

Этапы чистки ванны

Обработка стыков

Начните со стыков между ванной и плиткой. Смочите бумажные полотенца в приготовленном растворе и приложите их к загрязнённым участкам, чтобы средство не стекало.

Чистка основной поверхности

Распылите раствор по всей поверхности ванны. Если есть особенно сильные загрязнения, такие как ржавчина или желтизна, приложите к этим местам смоченные в растворе бумажные полотенца. Оставьте всё на 30 минут.

Обработка лицевой части ванны

Обрызгайте лицевую часть ванны раствором, затем мягкой стороной губки удалите загрязнения. Для щелей и труднодоступных мест используйте старую зубную щётку. После очистки протрите поверхность влажной тряпкой, а затем насухо салфеткой из микрофибры.

Очистка внутренней части ванны

Если ванна успела подсохнуть, снова обрызгайте её раствором. Мягкой стороной губки протрите поверхность, удаляя налёт. Затем уберите бумажные полотенца с швов и очистите их зубной щёткой.

Финальный этап

Сполосните ванну холодной водой и насухо протрите мягкой тканью.

Почему этот способ работает

Уксус эффективно борется с налётом, а средство для мытья посуды помогает удалить жировые загрязнения. Благодаря этому ванна становится чистой без лишних усилий.

Уточнения

Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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