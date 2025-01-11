Как убрать желтизну с ванны за полчаса: простой способ

Желтизна и разводы на ванне — проблема, с которой сталкивается каждый. Конечно, можно попробовать решить её с помощью дорогой бытовой химии, но не все средства эффективны, а некоторые могут быть вредны для здоровья. Зачем переплачивать, если существует простой и доступный способ справиться с загрязнениями, не затрачивая много времени и усилий?
Для этого метода вам понадобится обычный 9%-й уксус.
Обработка стыков
Начните со стыков между ванной и плиткой. Смочите бумажные полотенца в приготовленном растворе и приложите их к загрязнённым участкам, чтобы средство не стекало.
Чистка основной поверхности
Распылите раствор по всей поверхности ванны. Если есть особенно сильные загрязнения, такие как ржавчина или желтизна, приложите к этим местам смоченные в растворе бумажные полотенца. Оставьте всё на 30 минут.
Обработка лицевой части ванны
Обрызгайте лицевую часть ванны раствором, затем мягкой стороной губки удалите загрязнения. Для щелей и труднодоступных мест используйте старую зубную щётку. После очистки протрите поверхность влажной тряпкой, а затем насухо салфеткой из микрофибры.
Очистка внутренней части ванны
Если ванна успела подсохнуть, снова обрызгайте её раствором. Мягкой стороной губки протрите поверхность, удаляя налёт. Затем уберите бумажные полотенца с швов и очистите их зубной щёткой.
Финальный этап
Сполосните ванну холодной водой и насухо протрите мягкой тканью.
Уксус эффективно борется с налётом, а средство для мытья посуды помогает удалить жировые загрязнения. Благодаря этому ванна становится чистой без лишних усилий.
Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур.
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