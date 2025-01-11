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Туалетная бумага, пропитанная уксусом: нестандартное применение в быту

1:20
Недвижимость

Уксус — удивительное средство, которое находит широкое применение в быту. Он не только эффективно очищает различные поверхности, но и помогает избавиться от неприятных запахов.

Туалетная бумага
Фото: flickr.com by marya, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Туалетная бумага

Один из самых простых и действенных способов использования уксуса - пропитать им рулон туалетной бумаги. Как утверждают специалисты, которых цитирует чешский портал Napadyprodomy.cz, такое сочетание эффективно удаляет загрязнения и уничтожает бактерии благодаря антибактериальным и дезинфицирующим свойствам белого уксуса.

Чтобы воспользоваться этим методом, достаточно смочить бумагу уксусом и протереть ею загрязнённые участки. Это экономичное решение для уборки кухни, ванной и других помещений. Уксус не только очистит поверхности, но и устранит неприятные запахи.

Кроме того, уксус является природным антисептиком, который можно использовать для лечения небольших травм и порезов. Исследования показывают, что белый уксус также может нейтрализовать разливы серы или ртути, что делает его особенно ценным в домашних условиях.

Всегда держите под рукой бутылку уксуса, и ваша уборка станет проще, экологичнее и эффективнее!

Уточнения

Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях; выпускается в рулонном или листовом видах.

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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