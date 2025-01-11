Как избежать проблем при аренде квартиры: 7 важных нюансов

При аренде квартиры важно учитывать несколько нюансов для комфортной жизни. О них напомнила эксперт по жилой недвижимости, частный риелтор Анна Дягилева.

Фото: unsplash.com by Grant Lemons grantlemons, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новостройка

Во-первых, проверьте, не находится ли квартира в продаже или не будет ли вас беспокоить собственник, показывая её потенциальным покупателям. Лучшее время для аренды — с декабря по февраль и с середины мая по середину июля, когда меньше арендаторов и можно договориться о торге. Во-вторых, обратите внимание на минимальный срок проживания для возврата страхового депозита. Если в договоре указан длительный срок, а вы планируете арендовать квартиру на меньший период, это может привести к потере депозита, пишет Газета.Ru. Третье, проверьте наличие и состояние мебели и техники. Все изменения (замена или покупка) должны быть согласованы с собственником и зафиксированы письменно. Также уточните, можно ли делать ремонт без согласования. Четвёртое, обсудите с собственником возможность проживания с домашними животными и количество людей, которые будут жить в квартире. Нарушение этих условий может привести к выселению. Пятое, оцените соседей и их образ жизни, особенно в вечерние часы. Также убедитесь, что в договоре прописан порядок изменения цены аренды. Шестое, обсудите, кто будет оплачивать коммунальные и дополнительные услуги. Обычно собственник оплачивает коммунальные услуги, а арендатор — электроэнергию, водоснабжение, интернет и другие услуги. Седьмое, если вы арендуете квартиру на первом этаже, проверьте слив воды и расположение квартиры относительно объектов инфраструктуры, чтобы избежать проблем с засорами и тараканами.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





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