Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как помыть кошку, не причинив ей психологической травмы? Подробное руководство
В России начнут штрафовать за громкие машины: вот как будут ловить нарушителей
Численность населения России сократилась на 0,08% за 2024 год
Ozon и Wildberries увеличили сроки хранения средств продавцов
Плохое самочувствие во время магнитных бурь может быть связано с самовнушением
Как круиз-контроль может сделать ваши поездки дешевле — раскрываем хитрости
Разнообразьте кардио! Эти занятия заменят вам час бега
Виноградная дисциплина: почему без обрезки лоза перестаёт давать урожай
Зонирование с изюминкой: 10 стильных перегородок для интерьера

Декор или защита: что умеет современная штукатурка

2:06
Недвижимость

Декоративная штукатурка уверенно занимает свою нишу в оформлении стен, как внутри помещений, так и снаружи. Этот материал позволяет создавать уникальные интерьеры и впечатляющие фасады. Чем же она так привлекательна, какие виды существуют и что стоит учесть перед выбором?

Декоративная штукатурка
Фото: freepik by rawpixel-com is licensed under https://www.freepik.com
Декоративная штукатурка

Что такое декоративная штукатурка

В отличие от обычной, декоративная штукатурка содержит дополнительные компоненты: гранулы, волокна, пигменты. Это даёт практически бесконечные возможности для создания текстур и цветов. Она может имитировать камень, кирпич, дерево или обладать гладкой, глянцевой поверхностью.

Преимущества материала

Декоративная штукатурка имеет множество достоинств:

  • Экологичность: безопасна для здоровья.
  • Разнообразие: широкий выбор цветов и текстур.
  • Простота нанесения: не требует сложной подготовки стен.
  • Долговечность: устойчива к перепадам температур и влаге.
  • Эстетика: превращает стены в произведение искусства.

Однако есть и минусы: некоторые виды штукатурки плохо пропускают пар, а солнечные лучи могут со временем ухудшить её внешний вид.

Разновидности по основе

  • Акриловая: эластичная, но неустойчива к ультрафиолету.
  • Минеральная: долговечная и доступная, но ограничена в цветах.
  • Силиконовая: устойчива к влаге, грязи и плесени, но дороже других.
  • Силикатная: прочная, огнеупорная, с богатой палитрой, но также требует вложений.

Популярные текстуры

  • Фактурная: скрывает дефекты стен, придаёт рельефность.
  • Структурная: менее зернистая, подходит для влажных помещений.
  • Венецианская: гладкая, многослойная, создаёт эффект мрамора.

Уход за штукатуркой

Поддерживать её чистоту просто: достаточно тёплого мыльного раствора и губки. Она не боится влаги и плесени, оставаясь практичным и долговечным решением.

Уточнения

Декоративная штукатурка — разновидность штукатурки, отделочный материал на основе синтетического или минерального связующего с добавлением различных наполнителей и добавок, а также само покрытие, получаемое в результате его нанесения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Еда и рецепты
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли Аудио 
11 стран делают шаг к дедолларизации
Экономика и бизнес
11 стран делают шаг к дедолларизации Аудио 
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Загадка, над которой ломали голову десятилетиями: что обнаружили в Тихом океане? Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Последние материалы
Численность населения России сократилась на 0,08% за 2024 год
Ozon и Wildberries увеличили сроки хранения средств продавцов
Плохое самочувствие во время магнитных бурь может быть связано с самовнушением
Как круиз-контроль может сделать ваши поездки дешевле — раскрываем хитрости
Разнообразьте кардио! Эти занятия заменят вам час бега
Виноградная дисциплина: почему без обрезки лоза перестаёт давать урожай
Зонирование с изюминкой: 10 стильных перегородок для интерьера
Тело фигуристки Евгении Шишковой нашли среди погибших пассажиров разбившегося самолёта
Лапша быстрого приготовления: быстрый перекус или медленная опасность
Банановое дерево в вашем саду: этот фрукт можно собрать даже в средней полосе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.