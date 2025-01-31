Декор или защита: что умеет современная штукатурка

Декоративная штукатурка уверенно занимает свою нишу в оформлении стен, как внутри помещений, так и снаружи. Этот материал позволяет создавать уникальные интерьеры и впечатляющие фасады. Чем же она так привлекательна, какие виды существуют и что стоит учесть перед выбором?
В отличие от обычной, декоративная штукатурка содержит дополнительные компоненты: гранулы, волокна, пигменты. Это даёт практически бесконечные возможности для создания текстур и цветов. Она может имитировать камень, кирпич, дерево или обладать гладкой, глянцевой поверхностью.
Декоративная штукатурка имеет множество достоинств:
Однако есть и минусы: некоторые виды штукатурки плохо пропускают пар, а солнечные лучи могут со временем ухудшить её внешний вид.
Поддерживать её чистоту просто: достаточно тёплого мыльного раствора и губки. Она не боится влаги и плесени, оставаясь практичным и долговечным решением.
Декоративная штукатурка — разновидность штукатурки, отделочный материал на основе синтетического или минерального связующего с добавлением различных наполнителей и добавок, а также само покрытие, получаемое в результате его нанесения.
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