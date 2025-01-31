Декор или защита: что умеет современная штукатурка

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Декоративная штукатурка уверенно занимает свою нишу в оформлении стен, как внутри помещений, так и снаружи. Этот материал позволяет создавать уникальные интерьеры и впечатляющие фасады. Чем же она так привлекательна, какие виды существуют и что стоит учесть перед выбором?

Фото: freepik by rawpixel-com is licensed under https://www.freepik.com Декоративная штукатурка

Что такое декоративная штукатурка

В отличие от обычной, декоративная штукатурка содержит дополнительные компоненты: гранулы, волокна, пигменты. Это даёт практически бесконечные возможности для создания текстур и цветов. Она может имитировать камень, кирпич, дерево или обладать гладкой, глянцевой поверхностью.

Преимущества материала

Декоративная штукатурка имеет множество достоинств:

Экологичность: безопасна для здоровья.

безопасна для здоровья. Разнообразие: широкий выбор цветов и текстур.

широкий выбор цветов и текстур. Простота нанесения: не требует сложной подготовки стен.

не требует сложной подготовки стен. Долговечность: устойчива к перепадам температур и влаге.

устойчива к перепадам температур и влаге. Эстетика: превращает стены в произведение искусства.

Однако есть и минусы: некоторые виды штукатурки плохо пропускают пар, а солнечные лучи могут со временем ухудшить её внешний вид.

Разновидности по основе

Акриловая: эластичная, но неустойчива к ультрафиолету.

эластичная, но неустойчива к ультрафиолету. Минеральная: долговечная и доступная, но ограничена в цветах.

долговечная и доступная, но ограничена в цветах. Силиконовая: устойчива к влаге, грязи и плесени, но дороже других.

устойчива к влаге, грязи и плесени, но дороже других. Силикатная: прочная, огнеупорная, с богатой палитрой, но также требует вложений.

Популярные текстуры

Фактурная: скрывает дефекты стен, придаёт рельефность.

скрывает дефекты стен, придаёт рельефность. Структурная: менее зернистая, подходит для влажных помещений.

менее зернистая, подходит для влажных помещений. Венецианская: гладкая, многослойная, создаёт эффект мрамора.

Уход за штукатуркой

Поддерживать её чистоту просто: достаточно тёплого мыльного раствора и губки. Она не боится влаги и плесени, оставаясь практичным и долговечным решением.

Уточнения

Декоративная штукатурка — разновидность штукатурки, отделочный материал на основе синтетического или минерального связующего с добавлением различных наполнителей и добавок, а также само покрытие, получаемое в результате его нанесения.



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