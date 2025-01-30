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Как продать квартиру выгодно: ошибки которые делают все

3:10
Недвижимость

Хотите продать квартиру быстро и выгодно? Даже в условиях растущих цен важно подготовить жилье, чтобы оно стало максимально привлекательным для покупателей. Вот как это сделать.

квартира
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
квартира

Создаём порядок и уют

Серьёзный ремонт не всегда оправдан, но небольшая косметика — отличное решение. Уберите трещины, пятна на стенах и потолке, замените текущие краны и очистите сантехнику. Уберите хлам и старую мебель, оставив только то, что выглядит эстетично. Добавьте пару уютных аксессуаров, например, плед или декоративные подушки.

Подготовка документов

Заранее соберите ключевые бумаги:

  • Право собственности (свидетельство или выписка из ЕГРН).
  • Правоустанавливающий документ (договор, свидетельство о наследстве и т. д.).
  • Технический паспорт — он покажет, была ли перепланировка.
  • Справка об отсутствии долгов по коммунальным услугам и зарегистрированных лицах.
  • Если квартира была куплена в браке, потребуется нотариальное согласие супруга.
  • При наличии прописанных детей может понадобиться разрешение органов опеки.

Продающее объявление

Опишите преимущества квартиры максимально конкретно:

  • Расположение и транспортная доступность.
  • Размеры комнат, кухни, вид из окон.
  • Наличие парковки, инфраструктуры и особенности ремонта.

Избегайте канцеляризмов, сосредоточьтесь на фактах: "Пластиковые окна, на полу ламинат, ремонт — 2021 год".

Подготовка к просмотрам

Чистота — залог успеха. Проведите уборку, вымойте окна, проветрите помещения. Приятные запахи, например, кофе или выпечки, могут усилить впечатление. Уберите лишние предметы с полок, чтобы квартира казалась просторнее.

Фотографии, которые продают

Снимайте комнаты при дневном свете, уберите личные вещи и используйте технику с хорошим разрешением. Светлые, просторные кадры с акцентом на достоинства жилья привлекут больше внимания.

Как избежать скидок при продаже

Подготовьтесь к вопросам о недостатках:

  • Старый ремонт, сантехника или проводка: объясните, что это учтено в цене.
  • Низкая транспортная доступность: подчеркните другие плюсы, например близость школ или парков.
  • Состояние подъезда: небольшие усилия по улучшению внешнего вида могут повысить стоимость квартиры.

Полезные советы

  • Психология покупателя: Уютная атмосфера и теплый свет могут повлиять на решение о покупке.
  • Хоумстейджинг: Простые дизайнерские приемы, такие как яркие акценты или нейтральные тона, делают квартиру более универсальной.
  • Устранение серьезных недостатков: если проблема требует значительных затрат (например, течь крыши), лучше решить её перед продажей, чтобы избежать значительных скидок.

Продуманная подготовка поможет вам выделиться на рынке и найти покупателя быстрее.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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