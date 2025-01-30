Как продать квартиру выгодно: ошибки которые делают все

Хотите продать квартиру быстро и выгодно? Даже в условиях растущих цен важно подготовить жилье, чтобы оно стало максимально привлекательным для покупателей. Вот как это сделать.
Серьёзный ремонт не всегда оправдан, но небольшая косметика — отличное решение. Уберите трещины, пятна на стенах и потолке, замените текущие краны и очистите сантехнику. Уберите хлам и старую мебель, оставив только то, что выглядит эстетично. Добавьте пару уютных аксессуаров, например, плед или декоративные подушки.
Заранее соберите ключевые бумаги:
Опишите преимущества квартиры максимально конкретно:
Избегайте канцеляризмов, сосредоточьтесь на фактах: "Пластиковые окна, на полу ламинат, ремонт — 2021 год".
Чистота — залог успеха. Проведите уборку, вымойте окна, проветрите помещения. Приятные запахи, например, кофе или выпечки, могут усилить впечатление. Уберите лишние предметы с полок, чтобы квартира казалась просторнее.
Снимайте комнаты при дневном свете, уберите личные вещи и используйте технику с хорошим разрешением. Светлые, просторные кадры с акцентом на достоинства жилья привлекут больше внимания.
Подготовьтесь к вопросам о недостатках:
Продуманная подготовка поможет вам выделиться на рынке и найти покупателя быстрее.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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