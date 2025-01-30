Как продать квартиру выгодно: ошибки которые делают все

3:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите продать квартиру быстро и выгодно? Даже в условиях растущих цен важно подготовить жилье, чтобы оно стало максимально привлекательным для покупателей. Вот как это сделать.

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ квартира

Создаём порядок и уют

Серьёзный ремонт не всегда оправдан, но небольшая косметика — отличное решение. Уберите трещины, пятна на стенах и потолке, замените текущие краны и очистите сантехнику. Уберите хлам и старую мебель, оставив только то, что выглядит эстетично. Добавьте пару уютных аксессуаров, например, плед или декоративные подушки.

Подготовка документов

Заранее соберите ключевые бумаги:

Право собственности (свидетельство или выписка из ЕГРН).

Правоустанавливающий документ (договор, свидетельство о наследстве и т. д.).

Технический паспорт — он покажет, была ли перепланировка.

Справка об отсутствии долгов по коммунальным услугам и зарегистрированных лицах.

Если квартира была куплена в браке, потребуется нотариальное согласие супруга.

При наличии прописанных детей может понадобиться разрешение органов опеки.

Продающее объявление

Опишите преимущества квартиры максимально конкретно:

Расположение и транспортная доступность.

Размеры комнат, кухни, вид из окон.

Наличие парковки, инфраструктуры и особенности ремонта.

Избегайте канцеляризмов, сосредоточьтесь на фактах: "Пластиковые окна, на полу ламинат, ремонт — 2021 год".

Подготовка к просмотрам

Чистота — залог успеха. Проведите уборку, вымойте окна, проветрите помещения. Приятные запахи, например, кофе или выпечки, могут усилить впечатление. Уберите лишние предметы с полок, чтобы квартира казалась просторнее.

Фотографии, которые продают

Снимайте комнаты при дневном свете, уберите личные вещи и используйте технику с хорошим разрешением. Светлые, просторные кадры с акцентом на достоинства жилья привлекут больше внимания.

Как избежать скидок при продаже

Подготовьтесь к вопросам о недостатках:

Старый ремонт, сантехника или проводка : объясните, что это учтено в цене.

: объясните, что это учтено в цене. Низкая транспортная доступность : подчеркните другие плюсы, например близость школ или парков.

: подчеркните другие плюсы, например близость школ или парков. Состояние подъезда: небольшие усилия по улучшению внешнего вида могут повысить стоимость квартиры.

Полезные советы

Психология покупателя: Уютная атмосфера и теплый свет могут повлиять на решение о покупке.

Уютная атмосфера и теплый свет могут повлиять на решение о покупке. Хоумстейджинг: Простые дизайнерские приемы, такие как яркие акценты или нейтральные тона, делают квартиру более универсальной.

Простые дизайнерские приемы, такие как яркие акценты или нейтральные тона, делают квартиру более универсальной. Устранение серьезных недостатков: если проблема требует значительных затрат (например, течь крыши), лучше решить её перед продажей, чтобы избежать значительных скидок.

Продуманная подготовка поможет вам выделиться на рынке и найти покупателя быстрее.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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