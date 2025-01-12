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Эксперты рассказали, какой обогреватель лучше выбрать для дома и квартиры

1:54
Недвижимость

Портативные обогреватели хорошо известны многим из нас. Эти устройства отличаются простотой и универсальностью, когда требуется добавить тепло в жилом пространстве. Обогреватели могут служить дополнением к основным источникам тепла или полностью заменять их в переходные сезоны и в мелких помещениях, где централизованное отопление отсутствует.

Современные варианты обогревателей очень разнообразны — от тепловых пушек до инфракрасных моделей. Чтобы выяснить, какие именно обогреватели подойдут для вашей квартиры, следует учесть такие параметры, как принцип работы, мощность, способ управления, безопасность, а также площадь и предназначение комнат.

Тепловентиляторы представляют собой один из самых простых и доступных видов электрических обогревателей, который знаком многим. Они состоят из нагревательного элемента (керамической пластины, нихромовой спирали, металлической или графитовой трубки) и вентилятора, обеспечивающего циркуляцию горячего воздуха.

Масляные обогреватели — это широко известный способ отопления квартир и загородных домов, напоминающий традиционные радиаторы, но при этом они снабжены колесиками для удобства передвижения. Их металлический корпус заполнен специальным минеральным маслом, которое, нагреваясь, прогревает стенки обогревателя и тем самым излучает тепло в окружающую атмосферу.

Электрические конвекторы могут служить альтернативой традиционным батареям. У них плоский корпус и разнообразие дизайна, что дает возможность вписать их в любой интерьер. Кроме того, конвекторы могут устанавливаться различными способами: на полу на ножках, на стене или потолке, а также быть встроенными в мебель.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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