Дарение квартиры: документы, налоги и подводные камни

3:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Дарение квартиры — это способ передать недвижимость близкому родственнику без продажи, но с рядом важных нюансов. Несмотря на простоту процедуры, стоит быть внимательным к деталям, чтобы избежать неприятных ситуаций в будущем.

Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Страхование

Как оформить дарение квартиры

Обращение к нотариусу требуется не всегда. Это необходимо только в двух случаях:

Если дарится доля квартиры, например, между несколькими родственниками.

Если дарителем выступает несовершеннолетний или недееспособный человек. В таких ситуациях требуется согласие органов опеки.

Если квартира принадлежит одному владельцу и дарится близкому родственнику целиком, заверять договор нотариально не нужно.

Кого считают близкими родственниками

Согласно статье 14 Семейного кодекса РФ, близкими родственниками являются родители, дети, бабушки и дедушки, внуки, а также родные братья и сестры (даже при одном общем родителе).

Пошаговая инструкция

Выбор МФЦ

Выберите удобный многофункциональный центр, запишитесь заранее или уточните загрузку.

Подготовка документов

Паспорта дарителя и одаряемого.

Три экземпляра договора дарения.

Выписка из ЕГРН или свидетельство о собственности.

Нотариально заверенное согласие супруга (если квартира совместная).

Госпошлина — 2000 рублей (со скидкой 30%, если подаете через Госуслуги).

Подача документов

Приходите в МФЦ, заполняйте заявление, подавайте документы. Обычно регистрация занимает до 7 рабочих дней. Документы также можно отправить через портал Госуслуг или почтой.

Нюансы при дарении доли

Если дарится только доля, договор должен заверить нотариус. Расходы включают нотариальную пошлину (0,5% от кадастровой стоимости доли) и оплату технической работы.

Налоги при дарении квартиры

Кто платит налог

Близкие родственники освобождены от уплаты налога. Например, родители, дети, бабушки и внуки не платят 13% НДФЛ. Однако налоговая может запросить подтверждение родства (например, свидетельства о рождении).

Что делать, если налог все-таки начислен

Подайте письмо с объяснением и приложите документы, подтверждающие родство.

Сроки уплаты налога

До 30 апреля следующего года — подача декларации (если налог начислен).

До 15 июля — оплата налога.

Советы по защите интересов дарителя

Оформление ренты вместо дарения

Если пожилой человек дарит единственное жилье, лучше заключить договор ренты. Он гарантирует пожизненное содержание дарителя.

Справка о здравии

Перед сделкой дарителю рекомендуется получить справки из психоневрологического и наркологического диспансеров. Это защитит сделку от возможных оспариваний.

Заключение договора дарения

Договор дарения включает:

ФИО и паспортные данные сторон.

Описание объекта (квартира).

Права и обязанности сторон.

Условия передачи и решения споров.

Можно воспользоваться образцами из интернета, но лучше доверить подготовку юристу, чтобы избежать ошибок.

Что делать, если даритель не может прийти в МФЦ

Есть два варианта:

Вызвать нотариуса на дом для оформления доверенности.

Нотариус может оформить договор и отправить документы в Росреестр в электронном виде.

Когда можно отменить дарение

Даритель вправе расторгнуть договор, если:

Ухудшились жизненные обстоятельства.

Одаряемый совершил действия, угрожающие жизни дарителя или его близких.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.



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