Дарение квартиры: документы, налоги и подводные камни

Дарение квартиры — это способ передать недвижимость близкому родственнику без продажи, но с рядом важных нюансов. Несмотря на простоту процедуры, стоит быть внимательным к деталям, чтобы избежать неприятных ситуаций в будущем.
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Страхование
Как оформить дарение квартиры
Обращение к нотариусу требуется не всегда. Это необходимо только в двух случаях:
Если дарится доля квартиры, например, между несколькими родственниками.
Если дарителем выступает несовершеннолетний или недееспособный человек. В таких ситуациях требуется согласие органов опеки.
Если квартира принадлежит одному владельцу и дарится близкому родственнику целиком, заверять договор нотариально не нужно.
Кого считают близкими родственниками
Согласно статье 14 Семейного кодекса РФ, близкими родственниками являются родители, дети, бабушки и дедушки, внуки, а также родные братья и сестры (даже при одном общем родителе).
Пошаговая инструкция
Выбор МФЦ
Выберите удобный многофункциональный центр, запишитесь заранее или уточните загрузку.
Подготовка документов
Паспорта дарителя и одаряемого.
Три экземпляра договора дарения.
Выписка из ЕГРН или свидетельство о собственности.
Госпошлина — 2000 рублей (со скидкой 30%, если подаете через Госуслуги).
Подача документов
Приходите в МФЦ, заполняйте заявление, подавайте документы. Обычно регистрация занимает до 7 рабочих дней. Документы также можно отправить через портал Госуслуг или почтой.
Нюансы при дарении доли
Если дарится только доля, договор должен заверить нотариус. Расходы включают нотариальную пошлину (0,5% от кадастровой стоимости доли) и оплату технической работы.
Налоги при дарении квартиры
Кто платит налог
Близкие родственники освобождены от уплаты налога. Например, родители, дети, бабушки и внуки не платят 13% НДФЛ. Однако налоговая может запросить подтверждение родства (например, свидетельства о рождении).
Что делать, если налог все-таки начислен
Подайте письмо с объяснением и приложите документы, подтверждающие родство.
Сроки уплаты налога
До 30 апреля следующего года — подача декларации (если налог начислен).
До 15 июля — оплата налога.
Советы по защите интересов дарителя
Оформление ренты вместо дарения
Если пожилой человек дарит единственное жилье, лучше заключить договор ренты. Он гарантирует пожизненное содержание дарителя.
Справка о здравии
Перед сделкой дарителю рекомендуется получить справки из психоневрологического и наркологического диспансеров. Это защитит сделку от возможных оспариваний.
Заключение договора дарения
Договор дарения включает:
ФИО и паспортные данные сторон.
Описание объекта (квартира).
Права и обязанности сторон.
Условия передачи и решения споров.
Можно воспользоваться образцами из интернета, но лучше доверить подготовку юристу, чтобы избежать ошибок.
Что делать, если даритель не может прийти в МФЦ
Есть два варианта:
Вызвать нотариуса на дом для оформления доверенности.
Нотариус может оформить договор и отправить документы в Росреестр в электронном виде.
Когда можно отменить дарение
Даритель вправе расторгнуть договор, если:
Ухудшились жизненные обстоятельства.
Одаряемый совершил действия, угрожающие жизни дарителя или его близких.
Уточнения
Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.