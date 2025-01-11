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Эти методы помогут быстро согреться в квартире зимой

1:28
Недвижимость

Зимой многие задаются вопросом, что делать, если в домашней обстановке становится холодно. Даже при наличии отопления в помещениях может ощущаться дискомфорт, особенно утром, когда приходится покидать теплое одеяло и сталкиваться с прохладой.

Батарея отопления
Фото: Unsplash by Dominik Kuhn, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Батарея отопления

Однако холод в квартире не является причиной для отмены утреннего душа. Начните с теплых струй, затем переключитесь на прохладные. Повторяйте этот цикл несколько раз с интервалами около 1-2 минут. Такой контрастный душ поможет вам взбодриться и справиться с неприятными ощущениями. После водных процедур хорошо разотрите тело полотенцем и наденьте уютный халат.

Если вы любите добавлять специи в свои блюда, воспользуйтесь этим. Многие из них способствуют улучшению кровообращения, что в свою очередь поможет вам быстрее согреться.

Причиной холода в доме часто становятся сквозняки, проникающие через оконные щели. Чтобы избежать этого, важно правильно отрегулировать стеклопакеты или воспользоваться традиционными средствами для утепления окон. Не забывайте и о плотных шторах, которые хорошо задерживают холодный воздух. Например, идеально подойдут занавески-блэкаут, портьеры из жаккарда, шенилла или бархата. Выбирайте любую плотную ткань, которая гармонично впишется в интерьер вашего дома.

 

Уточнения

Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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