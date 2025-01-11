Новая жизнь: с чем нужно расстаться в Новом году по мнению дизайнеров

Начало нового года — самое подходящее время для организации своего пространства. Придерживание здорового рациона, занятия спортом и поддержание порядка в доме стали привычными новогодними обещаниями для многих. Такой подход помогает чувствовать себя увереннее и контролировать свою жизнь.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одежда в шкафу

В первую очередь, обратите внимание на бумаги и документы, которые накопились за предыдущий год. Избавьтесь от всего, что уже не актуально, например, от устаревших квитанций или старых выписок по счетам. Задумайтесь о переходе на электронные носители: многие магазины теперь отправляют квитанции по электронной почте, а коммунальные компании предлагают удобный онлайн-сервис для получения счетов.

Также стоит разобрать шкафы и ящики, выбросив вещи, которые вы не планируете носить. Убирайте свой дом аккуратно, приступая к каждой комнате по очереди. Начните с удаления лишнего, чтобы ускорить процесс. Рекомендуется начинать с верхних поверхностей, переходя к нижним. Сначала протрите светильники и потолочные вентиляторы, уберите пыль с карнизов. Очистите окна и жалюзи от накопившейся пыли, не забывая про подоконники. Пылесосить и мыть пол лучше оставить на заключительный этап.

Не забудьте постирать все текстильные принадлежности, включая одеяла, или отдать их в химчистку. Протрите полки и комоды, пропылесосьте вдоль плинтусов и под кроватью. Не упустите из виду и шкафы.

Возьмите лист бумаги и ручку, прогуляйтесь по дому, чтобы разобраться, что требует вашего внимания. Этот метод поможет вам более эффективно расставить приоритеты, если вы не знаете, с какого дела начать.

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