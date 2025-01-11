Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скрип дверей: простое решение за пять минут
Юго-запад Китая стал точкой притяжения для китайских пенсионеров
45-летняя Дженнифер Лав Хьюитт пожаловалась на эйджизм своих поклонников
Стройное тело без жертв: секреты питания от знаменитостей
Рак прямой кишки и молочные продукты: исследования показали важную связь
Хотите вкусную морковь? Выберите один из этих трёх сортов
Вишневый маникюр и другие тренды, которые не уйдут из моды в 2025 году
Линька у кошек и собак: простые способы облегчить процесс
Как косые скручивания помогают прокачать пресс

Новая жизнь: с чем нужно расстаться в Новом году по мнению дизайнеров

Недвижимость

Начало нового года — самое подходящее время для организации своего пространства. Придерживание здорового рациона, занятия спортом и поддержание порядка в доме стали привычными новогодними обещаниями для многих. Такой подход помогает чувствовать себя увереннее и контролировать свою жизнь.

Одежда в шкафу
Фото: Unsplash by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда в шкафу

В первую очередь, обратите внимание на бумаги и документы, которые накопились за предыдущий год. Избавьтесь от всего, что уже не актуально, например, от устаревших квитанций или старых выписок по счетам. Задумайтесь о переходе на электронные носители: многие магазины теперь отправляют квитанции по электронной почте, а коммунальные компании предлагают удобный онлайн-сервис для получения счетов.

Также стоит разобрать шкафы и ящики, выбросив вещи, которые вы не планируете носить. Убирайте свой дом аккуратно, приступая к каждой комнате по очереди. Начните с удаления лишнего, чтобы ускорить процесс. Рекомендуется начинать с верхних поверхностей, переходя к нижним. Сначала протрите светильники и потолочные вентиляторы, уберите пыль с карнизов. Очистите окна и жалюзи от накопившейся пыли, не забывая про подоконники. Пылесосить и мыть пол лучше оставить на заключительный этап.

Не забудьте постирать все текстильные принадлежности, включая одеяла, или отдать их в химчистку. Протрите полки и комоды, пропылесосьте вдоль плинтусов и под кроватью. Не упустите из виду и шкафы.

Возьмите лист бумаги и ручку, прогуляйтесь по дому, чтобы разобраться, что требует вашего внимания. Этот метод поможет вам более эффективно расставить приоритеты, если вы не знаете, с какого дела начать.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ипотека: как досрочное погашение может обернуться проблемами
Недвижимость
Ипотека: как досрочное погашение может обернуться проблемами Аудио 
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Наука и техника
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана Аудио 
Отдыхающая на Мальдивах Волочкова заявила, что прилетела на курорт не одна
Шоу-бизнес
Отдыхающая на Мальдивах Волочкова заявила, что прилетела на курорт не одна Аудио 
Популярное
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана

Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.

Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома
Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту
Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту
Последние материалы
Линька у кошек и собак: простые способы облегчить процесс
Как косые скручивания помогают прокачать пресс
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Как приготовить идеальный салат для спортивных будней
В Швейцарии появится искусственный плавучий остров
Музыкант Scorpions рассказал, как победил опасную болезнь, угрожавшую его жизни
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Растяжки на животе: какие процедуры помогут сделать их менее заметными
Вредные процедуры для кожи: остановись пока не поздно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.