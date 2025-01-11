Эксперты рассказали, почему россияне все чаще выбирают квартиры с гардеробными

В 2025 году большинство жителей России намерены приобрести квартиры, в которых предусмотрены гардеробные. Какие планировочные решения наиболее популярны среди граждан, выяснили специалисты застройщика "Самолет".
По данным опроса, 23 процента респондентов считают гардеробные важным удобством. Встроенные кладовки являются необходимым условием для 15 процентов опрошенных, тогда как 13 процентов обращают внимание на наличие дополнительных розеток на балконе. Второй санузел требуется для 12 процентов участников, а мастер-спальня — для 9 процентов.
Также 8 процентов информантов отказываются от покупки квартиры, если в ней нет ниши для стиральной машины. Наиболее распространенным способом покупки жилья является ипотека: 64 процента россиян планируют использовать заемные средства для оформления сделки, передают "Известия".
Гардеробное помещение — помещение для хранения одежды, платья, обуви. Наличие таких комнат позволяет существенно сэкономить полезную площадь на шкафах и приносит порядок в хранение вещей.
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