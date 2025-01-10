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В России появятся новые меры поддержки в рамках семейной ипотеки

Недвижимость

В России будут введены новые инициативы по поддержке граждан в сфере семейной ипотеки. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

семья на закате
Фото: Flickr by Eric Ward, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
семья на закате

По его словам, правительство активно привлекает внимание к разработке ряда предложений, направленных на помощь россиянам в вопросах семейного ипотечного кредитования, демографии и улучшения условий жизни в малых населенных пунктах, где строительство находится на низком уровне. В создании этих мер участвуют Министерство финансов и банки. Хуснуллин выразил надежду на поддержку со стороны президента.

Также вице-премьер отметил, что вопрос лимитов по семейной ипотеке на данный момент уже решен. В настоящее время обсуждается возможность расширения программы на вторичное жилье и отмена ограничений, связанных с предоставлением ипотечных кредитов, передает ТАСС.

 

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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