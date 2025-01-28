Как новые правила расчёта НДФЛ ударят по владельцам недвижимости

С 1 января 2025 года в России вступили в силу изменения, которые затрагивают порядок расчёта минимального дохода при продаже недвижимости. Теперь регионы получили право самостоятельно устанавливать понижающий коэффициент, определяющий минимальный доход от продажи объекта. Это может повлиять на величину НДФЛ, который продавцы обязаны уплатить в некоторых случаях.
Если недвижимость продается ранее установленного минимального срока владения (обычно 5 лет, а в некоторых случаях — 3 года), необходимо уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
В таких случаях доход, указанный в декларации, не может быть ниже 70% кадастровой стоимости на 1 января года сделки. До 2025 года применялся фиксированный коэффициент 0,7 для расчёта минимального дохода, но с 2025 года некоторые регионы повысили его до 1.
После вычета 1 000 000 ₽ (имущественный вычет) налог составит:
2 400 000 ₽ x 13% + (4 000 000 ₽ - 2 400 000 ₽) x 15% = 552 000 ₽.
С 2025 года коэффициент повышен до 1 в следующих регионах:
Теперь, используя тот же пример:
Это на 300 000 ₽ больше, чем при коэффициенте 0,7.
Нововведения особенно скажутся на продавцах объектов, где рыночная стоимость ниже кадастровой. Это может быть:
Чтобы снизить налог, владельцам таких объектов стоит заранее пересмотреть кадастровую стоимость через процедуру оспаривания. Это может быть выгодным, если рыночная цена объекта заметно ниже кадастровой.
Подоходный налог — основной вид прямых налогов.
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