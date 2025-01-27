Продажа земли: новые правила расчёта срока владения в 2025 году

С 1 января 2025 года в России вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, касающиеся расчёта срока владения земельными участками. Поправки упростили правила и сделали их более справедливыми для граждан, продающих землю. Теперь срок владения участком рассчитывается с даты регистрации исходного участка, что позволит многим избежать уплаты налога при продаже.
Продавец без статуса индивидуального предпринимателя освобождается от уплаты НДФЛ, если владел участком дольше минимального срока:
Ранее срок владения начинался с момента регистрации права на новый участок, даже если изменения касались только границ. Это усложняло продажу земли.
Изменение границ участка — например, при разделе, объединении или перераспределении — считалось образованием нового участка. Это означало, что минимальный срок владения начинал отсчитываться заново с момента регистрации изменений в ЕГРН.
Такой подход вызывал справедливую критику.
С 2025 года порядок расчёта срока владения обновился:
Поправки касаются участков, используемых для:
Новые правила не распространяются на участки, используемые в коммерческих целях.
Поправки применяются к доходам от продажи земельных участков, полученным начиная с 1 января 2025 года, независимо от даты образования новых участков.
Нало́г - обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
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