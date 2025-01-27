Продажа земли: новые правила расчёта срока владения в 2025 году

3:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 1 января 2025 года в России вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, касающиеся расчёта срока владения земельными участками. Поправки упростили правила и сделали их более справедливыми для граждан, продающих землю. Теперь срок владения участком рассчитывается с даты регистрации исходного участка, что позволит многим избежать уплаты налога при продаже.

Фото: Земельный участок by freepik is licensed under https://www.freepik.com Земельный участок

Зачем нужен минимальный срок владения

Продавец без статуса индивидуального предпринимателя освобождается от уплаты НДФЛ, если владел участком дольше минимального срока:

5 лет — стандартный период.

3 года — если участок получен в наследство, дар от близкого родственника, по договору ренты, приватизирован, или на нём стоит единственное жильё.

Ранее срок владения начинался с момента регистрации права на новый участок, даже если изменения касались только границ. Это усложняло продажу земли.

Как было до 2025 года

Изменение границ участка — например, при разделе, объединении или перераспределении — считалось образованием нового участка. Это означало, что минимальный срок владения начинал отсчитываться заново с момента регистрации изменений в ЕГРН.

Пример

Василий владел участком 10 лет. Решив разделить его на два, он получал новые участки. Чтобы продать их без уплаты НДФЛ, Василию приходилось ждать ещё 5 лет, хотя фактически он владел землёй давно.



Такой подход вызывал справедливую критику.

Что изменилось

С 2025 года порядок расчёта срока владения обновился:

При объединении участков срок владения рассчитывается с даты регистрации последнего из исходных участков.

При разделе или выделе — с даты регистрации исходного участка, но только если образовано не более двух новых участков.

Примеры

Максим купил два участка: один в 2015 году, второй — в 2020-м. В 2023 году он объединил их. Срок владения объединённым участком теперь считается с 2020 года. Максим сможет продать землю в 2025 году без налога.

Игорь разделил участок, купленный в 2015 году, на два новых. Срок владения обоими участками начинается с 2015 года, что позволяет продать их в 2025 году без НДФЛ.

Какие земли подпадают под новые правила

Поправки касаются участков, используемых для:

Индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Ведения личного подсобного хозяйства.

Размещения гаражей для личных нужд.

Садоводства и огородничества.

Новые правила не распространяются на участки, используемые в коммерческих целях.

Когда изменения вступают в силу

Поправки применяются к доходам от продажи земельных участков, полученным начиная с 1 января 2025 года, независимо от даты образования новых участков.

Уточнения

Нало́г - обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.