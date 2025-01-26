Как продать долю в квартире: все нюансы 2025 года

2:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите продать долю в квартире, но не знаете, с чего начать? Процесс может оказаться сложнее, чем кажется, особенно если есть другие собственники. Разберёмся, как правильно оформить сделку, учитывая законодательные нюансы.

Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com Квартира

Что такое долевая собственность

Долевая собственность возникает, когда недвижимость принадлежит нескольким владельцам. Такое случается при совместной покупке жилья, разводе или наследовании. Каждая доля фиксируется документально, например, в выписке из ЕГРН.

Важно отличать её от совместной собственности, где доли не выделены. Например, супруги владеют квартирой на равных правах, пока не произведён раздел.

Как продать долю: пошаговая инструкция

Уведомление других собственников

Закон требует сначала предложить выкуп доли другим владельцам:

Уведомление направляют письменно с указанием цены и условий.

У других собственников есть 30 дней на принятие решения.

Передача уведомления через нотариуса или заказное письмо избавит от возможных споров.

Продажа стороннему покупателю

Если соседи не согласились на сделку или отказались, долю можно продать другому лицу. Отказ должен быть оформлен письменно. В договоре купли-продажи обязательно указывается, что объект сделки — именно доля в квартире.

Особенности продажи доли ребёнка

Если собственником доли является несовершеннолетний, потребуется согласие органов опеки. Они проверяют, чтобы права ребёнка не были ущемлены: необходимо обеспечить ему жильё с не худшими условиями.

Вопросы и подводные камни

Можно ли продать долю от доли

Да, но только с соблюдением порядка уведомления других собственников. Однако продажа небольшой части может привести к конфликтам.

Что делать, если соседи мешают продаже

Соседи не имеют права препятствовать сделке. Если договориться не удаётся, можно обратиться в компании, специализирующиеся на выкупе долей, но цена будет ниже рыночной.

Существуют ли альтернативы продаже

Например, дарение доли. Однако такой договор иногда оспаривают в суде, особенно если он скрывает фактическую продажу.

Полезные советы

Доли до 1/10: Суд может разрешить выкуп маленькой доли принудительно, если её невозможно использовать для проживания.

Суд может разрешить выкуп маленькой доли принудительно, если её невозможно использовать для проживания. Долги по ЖКУ: Уточните их размер до сделки и пропишите порядок их оплаты в договоре.

Продажа доли в квартире требует грамотного подхода и учёта прав всех сторон. Если ситуация кажется сложной, лучше обратиться за помощью к юристу или агенту по недвижимости.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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