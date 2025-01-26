Как продать долю в квартире: все нюансы 2025 года

Хотите продать долю в квартире, но не знаете, с чего начать? Процесс может оказаться сложнее, чем кажется, особенно если есть другие собственники. Разберёмся, как правильно оформить сделку, учитывая законодательные нюансы.
Долевая собственность возникает, когда недвижимость принадлежит нескольким владельцам. Такое случается при совместной покупке жилья, разводе или наследовании. Каждая доля фиксируется документально, например, в выписке из ЕГРН.
Важно отличать её от совместной собственности, где доли не выделены. Например, супруги владеют квартирой на равных правах, пока не произведён раздел.
Закон требует сначала предложить выкуп доли другим владельцам:
Передача уведомления через нотариуса или заказное письмо избавит от возможных споров.
Если соседи не согласились на сделку или отказались, долю можно продать другому лицу. Отказ должен быть оформлен письменно. В договоре купли-продажи обязательно указывается, что объект сделки — именно доля в квартире.
Если собственником доли является несовершеннолетний, потребуется согласие органов опеки. Они проверяют, чтобы права ребёнка не были ущемлены: необходимо обеспечить ему жильё с не худшими условиями.
Продажа доли в квартире требует грамотного подхода и учёта прав всех сторон. Если ситуация кажется сложной, лучше обратиться за помощью к юристу или агенту по недвижимости.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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