Зонирование с изюминкой: 10 стильных перегородок для интерьера

Декоративные перегородки — это стильный и функциональный способ разделить пространство, не утяжеляя интерьер. Они идеально подходят для зонирования как в компактных студиях, так и в просторных домах. Рассмотрим преимущества и недостатки таких перегородок, а также популярные материалы и креативные комбинации.
Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com
Интерьер
Преимущества декоративных перегородок
Эстетикаи функциональность: Перегородки не только разделяют пространство, но и становятся стильным акцентом.
Светопроницаемость: Узоры и рейки пропускают естественный свет, сохраняя ощущение открытости.
Гибкостьв дизайне: Разнообразие материалов позволяет подобрать перегородки для любого стиля интерьера.
Дополнительные функции: Некоторые модели оснащаются полками, могут служить основой для телевизора или даже стать местом хранения.
Недостатки
Сложности с демонтажем: Перегородки являются стационарными, а их удаление оставляет следы.
Ограниченная звукоизоляция: Такие конструкции больше подходят для визуального, а не звукового разделения.
Требуют ухода: Узоры и резьба накапливают пыль.
Материалы для декоративных перегородок
Металл
Прочные и долговечные металлические перегородки идеально подходят для современного стиля и лофта. Они могут быть выполнены из алюминия, стали, меди или бронзы. Технологии, такие как лазерная резка и ковка, позволяют создавать сложные узоры.
Пример: решётки из чёрного профиля для разделения спальни и гостиной в стиле лофт.
Гипс
Экологичный и долговечный материал, который легко комбинировать с металлом и деревом. Гипсовые блоки можно окрашивать или оставлять в первозданном виде для стиля лофт.
Пример: узорчатая перегородка, играющая роль акцентной стены.
Дерево
Натуральное дерево добавляет тепла и уюта. Однако материал требует обработки для защиты от влаги и насекомых. Альтернативой могут быть деревянные рейки, которые выглядят современно и не требуют сложного ухода.
Пример: рейки для зонирования столовой и гостиной.
МДФ
Доступный материал, который можно шпонировать, окрашивать или использовать с лазерной резкой. МДФ-панели подойдут для создания сложных узоров и стильных перегородок в любом интерьере.
Пример: шпонированная перегородка с растительным узором.
Креативные комбинации
Смешение материалов открывает простор для фантазии. Например, сочетание дерева и канатов, акрила и реек или металлических цепочек создаёт уникальные конструкции.
Пример: перегородка из прозрачного акрила с деревянными рейками, которые будто парят в воздухе.
Рекомендации по использованию
Для студий: Используйте рейки или стеклянные панели для визуального разделения зон без утраты света.
Для спален: Сочетайте декоративные перегородки с тканевыми элементами для создания уюта.
Для детских: Установите перегородки с полками или окошками, чтобы зонировать пространство и обеспечить функциональность.
Для гостиных: Дополните перегородку подсветкой или зеркальными вставками для визуального увеличения пространства.
Уточнения
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.