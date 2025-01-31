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Зонирование с изюминкой: 10 стильных перегородок для интерьера

3:27
Недвижимость

Декоративные перегородки — это стильный и функциональный способ разделить пространство, не утяжеляя интерьер. Они идеально подходят для зонирования как в компактных студиях, так и в просторных домах. Рассмотрим преимущества и недостатки таких перегородок, а также популярные материалы и креативные комбинации.

Интерьер
Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com
Интерьер

Преимущества декоративных перегородок

Эстетика и функциональность: Перегородки не только разделяют пространство, но и становятся стильным акцентом.

Светопроницаемость: Узоры и рейки пропускают естественный свет, сохраняя ощущение открытости.

Гибкость в дизайне: Разнообразие материалов позволяет подобрать перегородки для любого стиля интерьера.

Дополнительные функции: Некоторые модели оснащаются полками, могут служить основой для телевизора или даже стать местом хранения.

Недостатки

  • Сложности с демонтажем: Перегородки являются стационарными, а их удаление оставляет следы.
  • Ограниченная звукоизоляция: Такие конструкции больше подходят для визуального, а не звукового разделения.
  • Требуют ухода: Узоры и резьба накапливают пыль.

Материалы для декоративных перегородок

Металл

  • Прочные и долговечные металлические перегородки идеально подходят для современного стиля и лофта. Они могут быть выполнены из алюминия, стали, меди или бронзы. Технологии, такие как лазерная резка и ковка, позволяют создавать сложные узоры.

Пример: решётки из чёрного профиля для разделения спальни и гостиной в стиле лофт.

Гипс

  • Экологичный и долговечный материал, который легко комбинировать с металлом и деревом. Гипсовые блоки можно окрашивать или оставлять в первозданном виде для стиля лофт.

Пример: узорчатая перегородка, играющая роль акцентной стены.

Дерево

  • Натуральное дерево добавляет тепла и уюта. Однако материал требует обработки для защиты от влаги и насекомых. Альтернативой могут быть деревянные рейки, которые выглядят современно и не требуют сложного ухода.

Пример: рейки для зонирования столовой и гостиной.

МДФ

  • Доступный материал, который можно шпонировать, окрашивать или использовать с лазерной резкой. МДФ-панели подойдут для создания сложных узоров и стильных перегородок в любом интерьере.

Пример: шпонированная перегородка с растительным узором.

Креативные комбинации

  • Смешение материалов открывает простор для фантазии. Например, сочетание дерева и канатов, акрила и реек или металлических цепочек создаёт уникальные конструкции.

Пример: перегородка из прозрачного акрила с деревянными рейками, которые будто парят в воздухе.

Рекомендации по использованию

  • Для студий: Используйте рейки или стеклянные панели для визуального разделения зон без утраты света.
  • Для спален: Сочетайте декоративные перегородки с тканевыми элементами для создания уюта.
  • Для детских: Установите перегородки с полками или окошками, чтобы зонировать пространство и обеспечить функциональность.
  • Для гостиных: Дополните перегородку подсветкой или зеркальными вставками для визуального увеличения пространства.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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