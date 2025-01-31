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От подоконника до ванной: где и как обустроить уютное место для чтения

2:21
Недвижимость

Создать атмосферу полного погружения в любимую книгу. Будь то лоджия, спальня или даже ванная — каждое пространство можно превратить в комфортное место для чтения. Делимся лучшими решениями.

Девушка читает на балконе
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Девушка читает на балконе

Балкон или лоджия

  • Балкон — идеальное место для уединения. Здесь легко создать уютную зону с креслом, столиком и торшером. Утеплённая лоджия позволяет наслаждаться книгой даже зимой.

Совет: добавьте мягкие подушки и коврик для полного комфорта.

Терраса и веранда

  • На террасе можно разместить подвесное кресло, гамак или скамью с мягкими подушками. Выбирайте мебель из влагостойких материалов, чтобы наслаждаться чтением в любую погоду.

Пространство под лестницей

  • Используйте свободное место под лестницей для создания читального уголка. Уютный диван или кресло, окружённое зеленью и книгами, превратит это пространство в уютное гнёздышко.

Подоконник

  • Широкий подоконник легко превращается в читальное место с панорамным видом. Добавьте подушки, и у вас будет идеальный уголок для расслабления.

Спальня

  • Чтение перед сном — лучший способ расслабиться. Уютное кресло, тёплый плед и торшер с мягким светом создадут подходящую атмосферу.

Кухня

  • Барная стойка или небольшой диван на кухне тоже подойдут для чтения. Удобно и практично: книга под рукой, а чай — в двух шагах.

Гостиная

  • Классика читальных зон: кресло, кофейный столик и торшер. А если добавить мягкий ковёр и плед, то из такого уголка просто не захочется уходить.

Детская

  • Создайте ребёнку уголок для чтения. Это может быть гамак, кресло или уютный диванчик. Расположите книги в пределах досягаемости — это сделает чтение ещё приятнее.

Ванная

  • Чтение в ванной — это про расслабление. Небольшой столик или полка для книги и чашки чая сделают эту зону идеальной для отдыха.

Итог

Чтение дома — это не просто хобби, а целый ритуал. Подберите удобное место, добавьте уютные детали, и книги станут неотъемлемой частью вашего отдыха.

Уточнения

Чте́ние - совокупность практик и процедур работы с письменным текстом и непосредственно процесс работы с текстом, направленный на извлечение из него информации, на восприятие текста и его понимание.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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