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Дизайн, который приносит деньги: как улучшить квартиру для аренды

2:41
Недвижимость

Хотите, чтобы ваша квартира для аренды приносила больше дохода? Продуманный дизайн интерьера — ключ к успеху! Мы собрали 5 практичных советов, которые помогут повысить привлекательность жилья для краткосрочной аренды.

Ламинат в интерьере
Фото: commons.wikimedia.org by Breather, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ламинат в интерьере

Сделайте интерьер стильным

Первое впечатление арендаторы получают по фотографиям. Чем более актуальным и интересным будет дизайн, тем выше шанс, что жильё выберут. Нейтральные тона, такие как кремовый, песочный и молочный, идеально подходят для создания универсального стиля.

"Скандинавский минимализм, лофт или бохо — это стили, которые особенно популярны среди арендаторов," — отмечает дизайнер Татьяна Крыгина.

Продумайте зонирование

Функциональные зоны — залог комфорта гостей. Не забудьте:

  • Кухню и столовую: оснастите красивой посудой и острыми ножами.
  • Спальное место: постельное бельё должно быть высокого качества.
  • Гостиную и рабочую зоны: удобная мебель и Wi-Fi обязательны.
  • Санузел: подготовьте чистые полотенца и средства гигиены.

"Гости оценят мелочи вроде вешалок в шкафу или возможности постирать и погладить одежду," — подчёркивает дизайнер.

Выберите надёжную мебель

Интенсивная эксплуатация требует долговечных решений. Используйте:

  • Мебель из дерева, металла или стекла.
  • Уличную мебель для кухни или гостиной — она прочная и стильная.
  • Отреставрированные предметы с историей, чтобы добавить изюминку.

Обеспечьте многоуровневое освещение

Освещение создаёт атмосферу и комфорт. Включите в проект:

  • Общее освещение (люстры или светильники по периметру).
  • Функциональную подсветку (кухня, ванная, гардероб).
  • Акцентное освещение для декора.

"Светодиодная лента, закарнизная подсветка и RGB-светильники помогают создать разные сценарии освещения," — советует Татьяна Крыгина.

Добавьте декор

Декор подчёркивает индивидуальность квартиры. Подушки, растения, картины или постеры — всё это делает интерьер уютным и привлекательным.

"В премиум-сегменте украшение квартиры живыми цветами перед заселением гостей может стать отличным решением," — добавляет дизайнер.

Итог

Инвестируя в интерьер, вы делаете жильё привлекательным для арендаторов и увеличиваете доход. Выберите подходящие стили, качественную мебель и грамотно продумайте освещение, чтобы ваша квартира запомнилась каждому гостю.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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