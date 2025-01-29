Дизайн, который приносит деньги: как улучшить квартиру для аренды

Хотите, чтобы ваша квартира для аренды приносила больше дохода? Продуманный дизайн интерьера — ключ к успеху! Мы собрали 5 практичных советов, которые помогут повысить привлекательность жилья для краткосрочной аренды.
Первое впечатление арендаторы получают по фотографиям. Чем более актуальным и интересным будет дизайн, тем выше шанс, что жильё выберут. Нейтральные тона, такие как кремовый, песочный и молочный, идеально подходят для создания универсального стиля.
"Скандинавский минимализм, лофт или бохо — это стили, которые особенно популярны среди арендаторов," — отмечает дизайнер Татьяна Крыгина.
Функциональные зоны — залог комфорта гостей. Не забудьте:
"Гости оценят мелочи вроде вешалок в шкафу или возможности постирать и погладить одежду," — подчёркивает дизайнер.
Интенсивная эксплуатация требует долговечных решений. Используйте:
Освещение создаёт атмосферу и комфорт. Включите в проект:
"Светодиодная лента, закарнизная подсветка и RGB-светильники помогают создать разные сценарии освещения," — советует Татьяна Крыгина.
Декор подчёркивает индивидуальность квартиры. Подушки, растения, картины или постеры — всё это делает интерьер уютным и привлекательным.
"В премиум-сегменте украшение квартиры живыми цветами перед заселением гостей может стать отличным решением," — добавляет дизайнер.
Инвестируя в интерьер, вы делаете жильё привлекательным для арендаторов и увеличиваете доход. Выберите подходящие стили, качественную мебель и грамотно продумайте освещение, чтобы ваша квартира запомнилась каждому гостю.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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