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Посудомойка на кухне: лучшие варианты расположения

3:19
Недвижимость

Выбирая место для посудомоечной машины на кухне, важно учитывать не только её габариты, но и удобство подключения к коммуникациям. Эта техника способна сэкономить время и воду, а правильное размещение обеспечит её функциональность и гармонию интерьера. Рассмотрим 5 вариантов установки, подходящих для разных кухонь и моделей.

Посудомоечная машина
Фото: freepik by pvproductions is licensed under https://www.freepik.com
Посудомоечная машина

Виды посудомоечных машин

Современные модели делятся на встраиваемые и невстраиваемые.

  • Встраиваемые машины идеально подходят для больших семей и просторных кухонь. Их стандартная ширина — 60 см, вместимость — до 12 комплектов посуды. Узкие модели (45 см) вмещают до 9 комплектов и станут отличным выбором для компактных помещений.
  • Невстраиваемые машины включают отдельностоящие и настольные варианты. Последние особенно удобны для небольших кухонь. Например, компактные модели шириной 55 см легко разместить на столешнице или в шкафу.

"Компактные посудомоечные машины похожи на микроволновки и подойдут для небольших кухонь, где важен каждый сантиметр," — отмечает дизайнер интерьеров Светлана Шалыго.

Требования к монтажу

Для корректной работы устройства важно расположить его рядом с водопроводом, канализацией и розеткой. Производители рекомендуют избегать использования удлинителей, чтобы не ухудшить работоспособность техники.

  • Минимальное расстояние между посудомойкой и соседними приборами (например, микроволновкой) должно быть 30 см.
  • Подключать технику лучше к холодному водоснабжению, так как горячая вода содержит больше примесей, которые могут повредить устройство.

"Чтение инструкции перед установкой посудомоечной машины помогает избежать неприятных сюрпризов и упрощает эксплуатацию," — подчёркивают специалисты.

Где разместить посудомойку

Встроить в шкаф

  • Классический вариант — установка в секцию кухонного гарнитура рядом с раковиной. Такое расположение удобно для загрузки и выгрузки посуды.

Спрятать в модуль

  • Компактные модели можно разместить в пустующей секции шкафа или даже подвесить на кронштейны. Это решение особенно подходит для небольших кухонь.

Убрать под варочную поверхность

  • Посудомоечная машина может находиться под варочной панелью, если оставить достаточно места для теплоизоляции.

Вмонтировать в столешницу

  • Миниатюрные модели легко встроить в рабочую зону кухни, например, рядом с раковиной.

Выбрать комбинированную модель

  • Устройства, совмещающие функции плиты, духовки и посудомоечной машины, экономят пространство, но стоят дороже и требуют сложного подключения.

"Стационарные модели остаются лидерами продаж благодаря своей функциональности, несмотря на занимаемое пространство," — подчёркивают поставщики техники.

Итог

Посудомоечная машина может стать незаменимым помощником на кухне, если правильно выбрать её место. Рассмотрите различные варианты размещения и найдите решение, которое будет удобным и функциональным.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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