Посудомойка на кухне: лучшие варианты расположения

3:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбирая место для посудомоечной машины на кухне, важно учитывать не только её габариты, но и удобство подключения к коммуникациям. Эта техника способна сэкономить время и воду, а правильное размещение обеспечит её функциональность и гармонию интерьера. Рассмотрим 5 вариантов установки, подходящих для разных кухонь и моделей.

Фото: freepik by pvproductions is licensed under https://www.freepik.com Посудомоечная машина

Виды посудомоечных машин

Современные модели делятся на встраиваемые и невстраиваемые.

Встраиваемые машины идеально подходят для больших семей и просторных кухонь. Их стандартная ширина — 60 см, вместимость — до 12 комплектов посуды. Узкие модели (45 см) вмещают до 9 комплектов и станут отличным выбором для компактных помещений.

идеально подходят для больших семей и просторных кухонь. Их стандартная ширина — 60 см, вместимость — до 12 комплектов посуды. Узкие модели (45 см) вмещают до 9 комплектов и станут отличным выбором для компактных помещений. Невстраиваемые машины включают отдельностоящие и настольные варианты. Последние особенно удобны для небольших кухонь. Например, компактные модели шириной 55 см легко разместить на столешнице или в шкафу.

"Компактные посудомоечные машины похожи на микроволновки и подойдут для небольших кухонь, где важен каждый сантиметр," — отмечает дизайнер интерьеров Светлана Шалыго.

Требования к монтажу

Для корректной работы устройства важно расположить его рядом с водопроводом, канализацией и розеткой. Производители рекомендуют избегать использования удлинителей, чтобы не ухудшить работоспособность техники.

Минимальное расстояние между посудомойкой и соседними приборами (например, микроволновкой) должно быть 30 см.

Подключать технику лучше к холодному водоснабжению, так как горячая вода содержит больше примесей, которые могут повредить устройство.

"Чтение инструкции перед установкой посудомоечной машины помогает избежать неприятных сюрпризов и упрощает эксплуатацию," — подчёркивают специалисты.

Где разместить посудомойку

Встроить в шкаф

Классический вариант — установка в секцию кухонного гарнитура рядом с раковиной. Такое расположение удобно для загрузки и выгрузки посуды.

Спрятать в модуль

Компактные модели можно разместить в пустующей секции шкафа или даже подвесить на кронштейны. Это решение особенно подходит для небольших кухонь.

Убрать под варочную поверхность

Посудомоечная машина может находиться под варочной панелью, если оставить достаточно места для теплоизоляции.

Вмонтировать в столешницу

Миниатюрные модели легко встроить в рабочую зону кухни, например, рядом с раковиной.

Выбрать комбинированную модель

Устройства, совмещающие функции плиты, духовки и посудомоечной машины, экономят пространство, но стоят дороже и требуют сложного подключения.

"Стационарные модели остаются лидерами продаж благодаря своей функциональности, несмотря на занимаемое пространство," — подчёркивают поставщики техники.

Итог

Посудомоечная машина может стать незаменимым помощником на кухне, если правильно выбрать её место. Рассмотрите различные варианты размещения и найдите решение, которое будет удобным и функциональным.

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