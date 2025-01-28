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Как согреть дом с помощью текстиля: секреты уюта

3:38
Недвижимость

Когда зима стучится в окна, особенно важно сделать свой дом уютным и тёплым. Одним из простых и доступных способов преобразить интерьер является текстиль.

Интерьер
Фото: freepik by pvproductions is licensed under https://www.freepik.com
Интерьер

Вместе с текстильным декоратором Еленой Кулагиной мы собрали советы, которые помогут добавить тепла и комфорта вашему пространству.

Текстильные метаморфозы

Шторы

Окна часто становятся зоной потери тепла. Грамотно подобранные шторы не только добавят уюта, но и помогут сохранить тепло.

"Для зимы подойдут плотные портьеры, которые можно сочетать с лёгким тюлем. Это создаст атмосферу уюта и защитит от сквозняков", — советует Елена Кулагина.

Популярные сейчас ткани букле или рогожка не только приятны на ощупь, но и выглядят стильно. Комбинированные портьеры, где используются два слоя тканей, станут практичным решением и подчеркнут эстетику интерьера.

Ковры и гобелены

Холодный пол — неприятный спутник зимних дней. Тёплый ковёр с высоким ворсом — это спасение. Он создаёт уют и защищает от холода.

"Композиция из нескольких ковров разных фактур и цветов будет смотреться эффектно. Особенно это актуально для гостиных", — отмечает эксперт.
Кроме того, ковры могут украсить стены: гобелены или текстильные панно создают уют и добавляют интерьеру уникальность.

Пледы и декоративные подушки

Что может быть уютнее, чем мягкий плед? Достаточно накинуть его на диван или кресло, чтобы мгновенно преобразить пространство.

"Для холодного сезона лучше выбирать шерстяные или бархатные ткани, которые визуально и тактильно согревают", — делится Елена.

Подушки — это ещё один способ добавить интерьеру тепла. Меховые или бархатные наволочки станут стильным акцентом, а пушистые ткани дополнят атмосферу уюта.

Ванная комната

Даже в ванной комнате текстиль способен создать ощущение тепла. Мягкий коврик с ворсом или пушистый халат подарят комфорт после водных процедур.

"Выбирайте махровые халаты и полотенца тёплых оттенков. Они не только согреют, но и оживят интерьер", — советует Елена Кулагина.

Трендовая палитра

Этой зимой в моде натуральные оттенки: бежевый, серый, терракотовый. Они создают ощущение гармонии. Но не стоит бояться ярких акцентов — насыщенные цвета помогут добавить энергии в пасмурные дни.

Персонализация интерьера

Винтажный текстиль и элементы ручной работы придают дому индивидуальность. Лоскутные покрывала, вышитые наволочки или вещи с историей создадут атмосферу, наполненную теплотой и воспоминаниями.

"Качественные ткани с историей никогда не теряют своей актуальности. Они добавляют дому утончённости и уникальности", — подчёркивает эксперт.

Итог: Текстиль — главный союзник уюта

Смена текстиля — это простой и доступный способ преобразить дом, сделать его теплее и уютнее в холодное время года. Правильно подобранные шторы, мягкие ковры, стильные пледы и декоративные подушки помогут не только создать комфорт, но и подчеркнуть индивидуальность интерьера. Добавьте немного тепла в каждый уголок своего дома — и наслаждайтесь зимними вечерами в окружении уюта и гармонии.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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