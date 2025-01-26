Раковина в ванной для всей семьи: как выбрать идеальную высоту для установки

Высота установки раковины в ванной комнате — важный параметр, от которого зависит удобство пользования сантехникой. Даже небольшой просчёт может привести к дискомфорту для всех членов семьи. Как правильно определить высоту установки и избежать распространённых ошибок? Делимся советами и рекомендациями.
Принятые нормы указывают на высоту 80-85 см от пола до верхнего края чаши. Однако современные стандарты всё чаще поднимают этот показатель до 90 см, учитывая рост людей.
"Лучше ориентироваться на высоту в 85-90 см, чтобы обеспечить комфортное пользование. Измеряйте высоту по срезу чаши, а не по тумбе под раковиной", — советует архитектор Юлия Бортневская.
Если раковина встроена в столешницу, то высота измеряется от пола до её поверхности. Особенно важно учитывать глубину чаши: для накладных моделей предпочтительнее использовать более низкие тумбы.
Высота раковины может варьироваться в зависимости от роста пользователей. Для высоких людей (180 см и выше) можно установить раковину на уровне 100-105 см. Если же члены семьи имеют разный рост, лучше ориентироваться на стандартные параметры.
При установке двойных раковин для супругов используется единая высота, чтобы избежать несоответствий и обеспечить эстетичный вид.
В семье с детьми установка раковины на уровне для взрослых остаётся оптимальным вариантом. Для удобства ребёнка можно использовать выдвижную ступеньку в основании тумбы. Такое решение позволит не только упростить доступ, но и сохранить общий вид интерьера.
Способ монтажа раковины напрямую влияет на итоговую высоту:
При заказе мебели важно учитывать эти параметры, чтобы избежать неудобств при эксплуатации.
Правильная высота установки раковины делает её удобной для всех членов семьи. Учитывайте особенности типа чаши, мебель и дополнительные элементы, чтобы избежать ошибок. Если есть сомнения, всегда можно обратиться к профессионалам, которые помогут подобрать оптимальное решение.
Раковина — вид сантехники.
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