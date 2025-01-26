Раковина в ванной для всей семьи: как выбрать идеальную высоту для установки

3:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Высота установки раковины в ванной комнате — важный параметр, от которого зависит удобство пользования сантехникой. Даже небольшой просчёт может привести к дискомфорту для всех членов семьи. Как правильно определить высоту установки и избежать распространённых ошибок? Делимся советами и рекомендациями.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная ванная комната

Стандартная высота раковины

Принятые нормы указывают на высоту 80-85 см от пола до верхнего края чаши. Однако современные стандарты всё чаще поднимают этот показатель до 90 см, учитывая рост людей.

"Лучше ориентироваться на высоту в 85-90 см, чтобы обеспечить комфортное пользование. Измеряйте высоту по срезу чаши, а не по тумбе под раковиной", — советует архитектор Юлия Бортневская.

Если раковина встроена в столешницу, то высота измеряется от пола до её поверхности. Особенно важно учитывать глубину чаши: для накладных моделей предпочтительнее использовать более низкие тумбы.

Индивидуальный расчёт высоты

Высота раковины может варьироваться в зависимости от роста пользователей. Для высоких людей (180 см и выше) можно установить раковину на уровне 100-105 см. Если же члены семьи имеют разный рост, лучше ориентироваться на стандартные параметры.

При установке двойных раковин для супругов используется единая высота, чтобы избежать несоответствий и обеспечить эстетичный вид.

Решение для детей

В семье с детьми установка раковины на уровне для взрослых остаётся оптимальным вариантом. Для удобства ребёнка можно использовать выдвижную ступеньку в основании тумбы. Такое решение позволит не только упростить доступ, но и сохранить общий вид интерьера.

Тип раковины и высота

Способ монтажа раковины напрямую влияет на итоговую высоту:

Накладные модели: измеряйте высоту от пола до верхнего края бортика чаши.

Подстольные модели: высота определяется уровнем столешницы.

При заказе мебели важно учитывать эти параметры, чтобы избежать неудобств при эксплуатации.

Основные ошибки при установке

Неправильный расчёт высоты тумбы

Часто готовые модели мебели не учитывают параметры раковины, из-за чего высота оказывается слишком большой или слишком маленькой.

Игнорирование толщины столешницы

Материалы вроде камня или керамогранита добавляют несколько сантиметров, которые важно учитывать.

Неверное расположение смесителя

Расстояние между смесителем и раковиной должно быть 15-20 см, чтобы избежать брызг и дискомфорта.

Стиральная машина под раковиной

Стандартные модели часто оказываются слишком высокими для встраивания. Решением может стать установка техники сбоку от раковины.

Заключение

Правильная высота установки раковины делает её удобной для всех членов семьи. Учитывайте особенности типа чаши, мебель и дополнительные элементы, чтобы избежать ошибок. Если есть сомнения, всегда можно обратиться к профессионалам, которые помогут подобрать оптимальное решение.

Уточнения

Раковина — вид сантехники.



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