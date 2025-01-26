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Потолочный или настенный карниз: что лучше для вашего интерьера

3:17
Недвижимость

Карнизы для штор — это не просто функциональная деталь, но и важный элемент интерьера. Они могут быть едва заметны или стать выразительным акцентом в дизайне. Чтобы выбрать идеальный карниз, стоит разобраться в их видах, формах, материалах и стилях.

Карниз
Фото: freepik by topntp26 is licensed under https://www.freepik.com
Карниз

Основные вопросы при выборе карниза

Перед покупкой определитесь:

Какие шторы будут использоваться: для лёгких тканей подойдут любые карнизы, а для тяжёлых портьер лучше выбрать мощные потолочные конструкции или настенные карнизы с кронштейнами через каждые 1-1,5 метра.

Какое крепление предпочтительнее: крючки, люверсы, петли или зажимы должны соответствовать типу штор и легко двигаться по карнизу.

Как расположены трубы и подоконник: карниз крепится так, чтобы шторы свободно свисали, не мешая элементам интерьера.

Настенные и потолочные карнизы

  • Настенные популярны за универсальность и разнообразие дизайнов. Они подходят к любому интерьеру, легко монтируются, но могут пропускать свет в верхней части конструкции.
  • Потолочные зрительно увеличивают высоту комнаты. Такие карнизы подходят для сложных конструкций с ламбрекенами и тюлем. Однако их монтаж затруднён при натяжных потолках.

Материалы карнизов

  • Металл: Самый прочный и долговечный. Подходит для тяжёлых штор. Но конструкции из металла довольно тяжёлые, что ограничивает их использование на гипсокартонных стенах.
  • Дерево: Экологичный и стильный выбор. Деревянные карнизы идеально вписываются в интерьеры в стиле прованс, этно или классика.

Пластик: Лёгкий и недорогой материал. Подходит для потолочных шин, но требует аккуратности в использовании, так как может выцветать или желтеть.

Стилевые решения

  • Классика и прованс: Выбирайте деревянные карнизы или модели с декоративными элементами.
  • Современные стили: Металлические карнизы в чёрном, золотом или матовом исполнении идеально подойдут для минимализма, лофта или хай-тека.
  • Эко-стиль: Дерево или металлические карнизы с покрытием под латунь или медь дополнят натуральный интерьер.

Советы по выбору и установке

  • Для больших окон: Потолочные карнизы помогают создать эффект единого пространства.
  • Для лёгких штор: Струнные или пластиковые модели станут удобным вариантом.
  • Для тяжёлых портьер: Металлические или деревянные карнизы с усиленными креплениями обеспечат надёжность.

Тренды в дизайн

В 2020 году актуальны простые линии, экологичность и матовые текстуры. В моде шторы с креплением на тесьму, а также контрастные сочетания: белые шторы и чёрные металлические карнизы.

Выбирайте карнизы, которые подчеркнут стиль вашего интерьера и выдержат вес штор. Если сомневаетесь, потолочные шинные модели подойдут для большинства случаев. В магазинах всегда можно найти подходящие решения с помощью консультантов.

Уточнения

Гардина (нидерл. Gordijn, нем. Gardine) — синоним к слову занавесь ("завеса, завес, занавеска"), штора. Существует заблуждение, что гардина — это то же, что и карниз, на который вешают шторы.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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