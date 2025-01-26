Потолочный или настенный карниз: что лучше для вашего интерьера

Карнизы для штор — это не просто функциональная деталь, но и важный элемент интерьера. Они могут быть едва заметны или стать выразительным акцентом в дизайне. Чтобы выбрать идеальный карниз, стоит разобраться в их видах, формах, материалах и стилях.
Перед покупкой определитесь:
Какие шторы будут использоваться: для лёгких тканей подойдут любые карнизы, а для тяжёлых портьер лучше выбрать мощные потолочные конструкции или настенные карнизы с кронштейнами через каждые 1-1,5 метра.
Какое крепление предпочтительнее: крючки, люверсы, петли или зажимы должны соответствовать типу штор и легко двигаться по карнизу.
Как расположены трубы и подоконник: карниз крепится так, чтобы шторы свободно свисали, не мешая элементам интерьера.
Пластик: Лёгкий и недорогой материал. Подходит для потолочных шин, но требует аккуратности в использовании, так как может выцветать или желтеть.
В 2020 году актуальны простые линии, экологичность и матовые текстуры. В моде шторы с креплением на тесьму, а также контрастные сочетания: белые шторы и чёрные металлические карнизы.
Выбирайте карнизы, которые подчеркнут стиль вашего интерьера и выдержат вес штор. Если сомневаетесь, потолочные шинные модели подойдут для большинства случаев. В магазинах всегда можно найти подходящие решения с помощью консультантов.
Гардина (нидерл. Gordijn, нем. Gardine) — синоним к слову занавесь ("завеса, завес, занавеска"), штора. Существует заблуждение, что гардина — это то же, что и карниз, на который вешают шторы.
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Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.