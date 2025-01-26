Потолочный или настенный карниз: что лучше для вашего интерьера

3:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Карнизы для штор — это не просто функциональная деталь, но и важный элемент интерьера. Они могут быть едва заметны или стать выразительным акцентом в дизайне. Чтобы выбрать идеальный карниз, стоит разобраться в их видах, формах, материалах и стилях.

Фото: freepik by topntp26 is licensed under https://www.freepik.com Карниз

Основные вопросы при выборе карниза

Перед покупкой определитесь:

Какие шторы будут использоваться: для лёгких тканей подойдут любые карнизы, а для тяжёлых портьер лучше выбрать мощные потолочные конструкции или настенные карнизы с кронштейнами через каждые 1-1,5 метра.

Какое крепление предпочтительнее: крючки, люверсы, петли или зажимы должны соответствовать типу штор и легко двигаться по карнизу.

Как расположены трубы и подоконник: карниз крепится так, чтобы шторы свободно свисали, не мешая элементам интерьера.

Настенные и потолочные карнизы

Настенные популярны за универсальность и разнообразие дизайнов. Они подходят к любому интерьеру, легко монтируются, но могут пропускать свет в верхней части конструкции.

Потолочные зрительно увеличивают высоту комнаты. Такие карнизы подходят для сложных конструкций с ламбрекенами и тюлем. Однако их монтаж затруднён при натяжных потолках.

Материалы карнизов

Металл: Самый прочный и долговечный. Подходит для тяжёлых штор. Но конструкции из металла довольно тяжёлые, что ограничивает их использование на гипсокартонных стенах.

Самый прочный и долговечный. Подходит для тяжёлых штор. Но конструкции из металла довольно тяжёлые, что ограничивает их использование на гипсокартонных стенах. Дерево: Экологичный и стильный выбор. Деревянные карнизы идеально вписываются в интерьеры в стиле прованс, этно или классика.

Пластик: Лёгкий и недорогой материал. Подходит для потолочных шин, но требует аккуратности в использовании, так как может выцветать или желтеть.

Стилевые решения

Классика и прованс : Выбирайте деревянные карнизы или модели с декоративными элементами.

: Выбирайте деревянные карнизы или модели с декоративными элементами. Современные стили: Металлические карнизы в чёрном, золотом или матовом исполнении идеально подойдут для минимализма, лофта или хай-тека.

Металлические карнизы в чёрном, золотом или матовом исполнении идеально подойдут для минимализма, лофта или хай-тека. Эко-стиль: Дерево или металлические карнизы с покрытием под латунь или медь дополнят натуральный интерьер.

Советы по выбору и установке

Для больших окон: Потолочные карнизы помогают создать эффект единого пространства.

Потолочные карнизы помогают создать эффект единого пространства. Для лёгких штор: Струнные или пластиковые модели станут удобным вариантом.

Струнные или пластиковые модели станут удобным вариантом. Для тяжёлых портьер: Металлические или деревянные карнизы с усиленными креплениями обеспечат надёжность.

Тренды в дизайн

В 2020 году актуальны простые линии, экологичность и матовые текстуры. В моде шторы с креплением на тесьму, а также контрастные сочетания: белые шторы и чёрные металлические карнизы.

Выбирайте карнизы, которые подчеркнут стиль вашего интерьера и выдержат вес штор. Если сомневаетесь, потолочные шинные модели подойдут для большинства случаев. В магазинах всегда можно найти подходящие решения с помощью консультантов.

Уточнения

Гардина (нидерл. Gordijn, нем. Gardine) — синоним к слову занавесь ("завеса, завес, занавеска"), штора. Существует заблуждение, что гардина — это то же, что и карниз, на который вешают шторы.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.