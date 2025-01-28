От ручек до света: обновляем кухню легко и быстро

Кухня — это сердце дома, и когда она начинает терять свежесть, хочется обновлений. Но ремонт часто пугает трудоёмкостью и затратами. Хорошая новость: освежить внешний вид кухни можно быстро, недорого и с минимальными усилиями. Вот 5 простых способов преобразить вашу кухню.
Придать кухонному гарнитуру новый вид можно всего за несколько минут, заменив старые ручки. Современные, классические, цветные, хромированные или деревянные — выбор ограничивается только вашим вкусом. Преимущества:
Как это сделать? Измерьте расстояние между отверстиями на старых ручках, выберите подходящую модель и установите их с помощью отвертки.
Замените деревянные полки в шкафах на стеклянные. Они придают интерьеру лёгкость и стиль, визуально разгружают пространство. Полки из закалённого стекла выдерживают до 10 кг, устойчивы к влаге и легко очищаются. Для установки просто замените старые полки на новые, используя те же держатели.
Не обязательно менять мебель целиком. Фасады шкафчиков можно покрасить или покрыть лаком. Специальные краски позволяют работать даже с неподготовленными поверхностями, придавая им матовый, перламутровый или текстурный вид. Для большего эффекта попробуйте заменить кухонный фартук. Стеновые панели разнообразных цветов и фактур легко устанавливаются и мгновенно меняют облик кухни.
Добавьте света в рабочую зону. Светодиодные ленты или точечные светильники под навесными шкафами создадут комфортные условия для готовки. Встроенная подсветка витрин и шкафчиков добавит уюта и подчеркнёт стиль кухни. Для общего освещения можно просто заменить лампочки, подобрав подходящую цветовую температуру.
Новый текстиль и аксессуары оживят кухню. Яркие скатерти, стильные шторы, удобные органайзеры и контейнеры для сыпучих продуктов добавят свежести. А комнатные растения, например, фиалки или каланхоэ, придадут уюта. Не забудьте про декоративные рейлинги для кухонной утвари и вазу с фруктами — такие мелочи создают настроение.
С минимальными затратами можно вдохнуть в кухню новую жизнь. Маленькие изменения, такие как новые ручки или светильники, преобразят пространство и подарят вам удовольствие от нахождения на кухне.
Кухня — помещение для приготовления пищи.
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