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Забудьте о засорах в раковине: решение, которое сэкономит ваши нервы

2:01
Недвижимость

Бытовой измельчитель отходов — это современное решение для поддержания чистоты на кухне. Он позволяет перерабатывать пищевые остатки прямо в раковине, превращая их в мелкую массу, которая легко уходит в канализацию. Такой прибор помогает избавиться от неприятных запахов, сокращает объём бытового мусора и снижает риск засоров.

Раковина
Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com
Раковина

Принцип работы и виды

Измельчители отходов делятся на два основных типа: механические и электрические. Механические устройства работают за счёт системы ножей, разрезающих мусор практически бесшумно. Электрические измельчители перерабатывают отходы в мельчайшую взвесь, но могут издавать небольшой шум.

По режиму работы приборы делятся на

  • Непрерывного действия — включаются сразу и работают постоянно.
  • Порционного действия — активируются после загрузки камеры.

На что обратить внимание при выборе

Мощность и производительность

  • Выбирайте прибор в зависимости от объёма отходов. Чем выше мощность, тем эффективнее измельчитель справится с твёрдыми продуктами.

Шумоизоляция

  • Если тишина для вас важна, обратите внимание на модели с улучшенной шумоизоляцией.

Реверс и регулировка скорости

  • Эти функции облегчают очистку устройства и продлевают срок его службы.

Материалы и конструкция

  • Лучше выбирать измельчители с металлическими элементами — они долговечнее пластиковых аналогов.

Преимущества измельчителя

  • Уменьшает объём отходов, не давая неприятным запахам распространяться по кухне.
  • Легко справляется с переработкой органических остатков, таких как кожура, мелкие кости, скорлупа.
  • Простота в уходе и удобство использования делают его отличным помощником на кухне.

Установить измельчитель можно самостоятельно, но для более сложных моделей лучше обратиться к специалисту.

Уточнения

Измельчитель пищевых отходов (также "диспо́узер" от англ. disposer) — устройство, устанавливаемое под кухонной мойкой между сливом и сифоном, которое размалывает пищевые отходы на достаточно мелкие кусочки — обычно менее 2 мм, — проходящие через канализационные трубы.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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