Забудьте о засорах в раковине: решение, которое сэкономит ваши нервы

Бытовой измельчитель отходов — это современное решение для поддержания чистоты на кухне. Он позволяет перерабатывать пищевые остатки прямо в раковине, превращая их в мелкую массу, которая легко уходит в канализацию. Такой прибор помогает избавиться от неприятных запахов, сокращает объём бытового мусора и снижает риск засоров.
Измельчители отходов делятся на два основных типа: механические и электрические. Механические устройства работают за счёт системы ножей, разрезающих мусор практически бесшумно. Электрические измельчители перерабатывают отходы в мельчайшую взвесь, но могут издавать небольшой шум.
Установить измельчитель можно самостоятельно, но для более сложных моделей лучше обратиться к специалисту.
Измельчитель пищевых отходов (также "диспо́узер" от англ. disposer) — устройство, устанавливаемое под кухонной мойкой между сливом и сифоном, которое размалывает пищевые отходы на достаточно мелкие кусочки — обычно менее 2 мм, — проходящие через канализационные трубы.
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