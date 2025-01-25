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Стильные акценты: как обновить ванную за один день

2:39
Недвижимость

Ванная комната — место, где начинается и заканчивается день, а гости непременно заглядывают, чтобы помыть руки. Со временем её внешний вид может утратить свежесть: мебель стареет, сантехника повреждается, накапливаются вещи.

Ванная комната
Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com
Ванная комната

Как быстро и недорого придать ванной ухоженный и стильный вид без капитального ремонта? Достаточно заменить несколько элементов интерьера, добавив новые аксессуары.

Скандинавский стиль: порядок и уют

Если в вашей ванной много мелочей, которые создают беспорядок, создайте интерьер в скандинавском стиле.

  • Что обновить: замените старый сифон на декоративный матовый вариант, установите тумбу под раковину и компактную раковину. Дополните её белым смесителем.
  • Детали: над раковиной разместите зеркало с подсветкой, а штору для ванны выберите с ярким абстрактным рисунком.
  • Совет: используйте контейнеры для хранения мелочей, чтобы поддерживать порядок.

Лофт: стиль и минимализм

Для современных интерьеров отлично подходит стиль лофт.

  • Элементы: установите напольный стеллаж чёрного цвета и раковину. Выберите смеситель в тёмных тонах и зеркало с полкой.
  • Детали: завершите интерьер шторами и аксессуарами из лаконичной чёрной коллекции.

Простое обновление: небольшие изменения — заметный эффект

Замена нескольких деталей в ванной комнате способна преобразить её без особых усилий.

  • Что добавить: новая прямоугольная раковина на светлой тумбе, зеркало с подсветкой, шторка для ванной и коврик.
  • Результат: ванная будет выглядеть опрятной и уютной.

Лёгкий штрих неоклассики

Небольшие штрихи в неоклассическом стиле помогут освежить ванную без глобальных затрат.

  • Элементы: подвесная опора для раковины с полочкой, зеркало с подсветкой и аксессуары белого цвета.
  • Совет: выбирайте простые и функциональные элементы, чтобы добавить лёгкости в интерьер.

Идеи для дачи

В дачной ванной главное — сочетание функциональности и уюта.

  • Что выбрать: угловую душевую кабину с высоким поддоном, напольную тумбу с раковиной, зеркало с полкой.
  • Преимущество: такая ванная будет выглядеть аккуратно и современно, а её функционал порадует владельцев.

Заключение

Обновить ванную комнату несложно: достаточно заменить ключевые элементы интерьера и добавить стильные аксессуары. Это быстро, недорого и даёт отличный результат.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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