Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В США рассказали о революционной разработке Китая
Оживите свой интерьер: 5 способов разнообразить монохромность
Возвращение цвета волос для терпеливых: действенные методы борьбы с сединой
Стали известны первые результаты круга гонщиков Хэмилтона и Леклера
Туристам из России можно оплатить разрешение на въезд в Израиль российскими картами
Мария Погребняк сыграла свадьбу с отцом своего ребёнка на острове Маврикий
Естественная защита для огурцов: как обычное растение справляется с вредителями
Преобразите балкон в комфортное пространство для отдыха
Эти ошибки приводят к скатыванию теней — избегайте их

Идеальная организация переезда: от планирования до выгрузки

2:32
Недвижимость

Переезд может стать настоящим испытанием, если не подготовиться заранее. Секрет успешного переезда — в грамотной организации и правильной упаковке вещей. Следуйте этим простым советам, чтобы избежать хаоса и сохранить порядок.

Перестановка мебели
Фото: Pexels by RDNE Stock project, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Перестановка мебели

Подбираем подходящую упаковку

  • Маленькие коробки отлично подходят для тяжелых и хрупких предметов, таких как посуда, книги или электроника. Оборачивайте их пузырчатой пленкой или крафтовой бумагой для максимальной защиты.
  • Большие коробки лучше использовать для легких, объемных вещей: игрушек, одежды, обуви.
  • Мешки строительного типа станут идеальным решением для перевозки текстиля, подушек и одеял. Они прочные и вместительные.
  • Вакуумные пакеты помогут значительно сэкономить место при упаковке одежды, постельного белья и мягких вещей.

Как упаковать мебель

  • Закрепите дверцы и ящики с помощью стрейч-пленки. Это защитит от случайного открывания и повреждений.
  • Для сохранности поверхностей используйте гофрокартон, особенно для углов и выступающих частей.
  • Мелкие детали, такие как винты и болты, сложите в подписанные пакеты и держите их вместе, чтобы ничего не потерялось.

Что подготовить заранее

Соберите отдельную коробку с самыми необходимыми вещами:

  • Документы и ценные вещи.
  • Продукты питания и питьевая вода.
  • Средства гигиены и полотенца.
  • Одежда и обувь для первых дней.
  • Аптечка с базовыми лекарствами.
  • Зарядные устройства для техники.
  • Минимальный набор посуды, включая одноразовую.

Организация и планировка

  • Разработайте план упаковки: начните с вещей, которые редко используются, и завершите самыми необходимыми.
  • Каждую коробку подписывайте, а содержимое записывайте в список.
  • Замерьте дверные проемы заранее, чтобы избежать проблем с перемещением мебели. Защитите двери и мебель пузырчатой пленкой, чтобы предотвратить царапины.

На что обратить внимание при выгрузке

Составьте простой план расстановки коробок и следите за их количеством при выгрузке. Начните распаковку с предметов первой необходимости.

Следуя этим советам, вы сможете превратить переезд в организованный процесс и избежать лишних проблем.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей Аудио 
Почему магнитный север Земли покидает Канаду и движется к Сибири? Последствия для технологий и природы
Наука и техника
Почему магнитный север Земли покидает Канаду и движется к Сибири? Последствия для технологий и природы Аудио 
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья
Домашние животные
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья
Чёрное море хотят переименовать
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров Древнейшая подделка в мире объясняет, как власть имущие Месопотамии манипулировали историей 4 тысячи лет назад Игорь Буккер
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Арбузы на участке: правильная посадка — основа успеха
Арбузы на участке: правильная посадка — основа успеха
Последние материалы
Идеальная организация переезда: от планирования до выгрузки
Эти ошибки приводят к скатыванию теней — избегайте их
Белорусский седан Belgee S50 выходит на рынок России: все, что нужно знать
Эти действия помогут избежать потерь при хранении урожая картофеля
Хотите выглядеть моложе? Узнайте, какой цвет помады вам подойдёт
Собаки, которые идеально подойдут для неспешного образа жизни
Менингит и холод: правда ли, что без головного убора риск выше
МегаФон планирует подключить базовые станции к каналам спутниковой связи
Как построить дом мечты: пошаговый гид для тех, кто начинает с нуля
Главная причина, почему свежевыжатые соки не всегда полезны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.