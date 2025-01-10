Как защитить кондиционер от замерзания зимой? Следуйте этим советам

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Опасность замерзания теплообменника

Замерзание возможно при температурах ниже 0°C. Лед нарушает передачу тепла и может повредить наружный блок.

Фото: commons.wikimedia.org by Nuorese 95, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кондиционер

Однако некоторые современные кондиционеры оснащены функцией автоматического размораживания. Кондиционер переключается на короткое время в режим охлаждения для удаления льда.

Условия для снижения риска замерзания

Соблюдайте рекомендуемое расстояние от стены до наружного блока (не менее 10 см). Своевременно чистите наружный блок от грязи. Соблюдайте продолжительность и температуру размораживания.

Правильно подбирайте кондиционер с подходящими параметрами, а также правильно устанавливайте оборудование, соблюдая расстояние и защищая от ветра. Проводите своевременное и качественное техобслуживание.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.





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