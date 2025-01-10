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Назван цвет, который станет популярным в 2025 году для создания интерьеров

1:21
Недвижимость

Эксперты по цвету ежегодно выбирают цвет года, на основе которого создаётся целая палитра сочетающихся оттенков. Если вы используете цвет года в сочетании с одним или несколькими другими дополняющими его цветами, ваш дом будет выглядеть стильно и гармонично.

Роскошная кухня
Фото: Needpix.com by palmettophoto1 (pixabay.com), https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Роскошная кухня

Цвет года 2025 от Бенджамина Мура — коричный цвет. Это ода теплу, комфорту и уюту, которые многие из нас хотят привнести в свои жилые помещения и свою жизнь. Корица — тёмный и многогранный цвет, который может сделать комнату уютной. Несмотря на то, что это смелый выбор, в целом цвет нейтральный.

Эксперты также прогнозируют, что насыщенно-коричневые цвета будут популярны в 2025 году. Дизайнеры выбирают идеальный оттенок краски, учитывая назначение помещения, существующее освещение и желаемое общее настроение. Цвет корицы и сочетающиеся с ним цвета могут выглядеть элегантно, но в то же время смело в любой комнате. Его можно сочетать с золотом, деревянными оттенками, янтарными тонами. Но если вы предпочитаете более нейтральный вид, она предложила выбрать более холодное освещение и акцентные цвета.

 

 

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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