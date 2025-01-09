В этой сельской местности выгодные объекты недвижимости не могут найти покупателя

В районе Эврос можно найти множество привлекательных объектов недвижимости, однако они сталкиваются с отсутствием покупателей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Макет дома и монеты на столе

Если в больших городах страны проблема поиска жилья стоит очень остро для горожан, то в Дидимотейхо и других населенных пунктах Эвроса дома предлагаются по весьма выгодным ценам.

Как сообщил брокер Александрос Герасудис, в Дидимотейхо, Суфли и близлежащих деревнях имеется избыток "недвижимости, квартир, частных домов и земельных участков, которые не пользуются спросом". По его словам, большинство нераспроданных объектов расположено в северных деревнях Эвроса.

"В селах практически отсутствует спрос. В каждой деревне можно найти от 10 до 30 домов, цена на которые колеблется от 10 000 до 20 000 евро. Во многих случаях эти дома готовы к проживанию, требуя лишь минимальных затрат на ремонт", — добавил он.

Кроме того, в программе "Где бы ни была Греция" был показан пример жилого дома площадью 85 кв. м. в Дидимотейхо, который продается за 35 000 евро.

Уточнения

Гре́ция — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Население — 10,48 млн чел. (на 2021 год), площадь территории — 131 957 км². Занимает 85-е место в мире по численности населения и 95-е по площади территории.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.