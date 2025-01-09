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Почему важно правильно очищать фритюрницу

2:14
Недвижимость

Фритюрницы без масла стали настоящим хитом: с их помощью можно готовить картофель фри и множество других блюд с минимальным количеством масла.

Кетчуп с картошкой фри
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кетчуп с картошкой фри

Но как поддерживать это устройство в идеальной чистоте? Узнаем, как справляться с грязью и неприятными запахами, чтобы техника служила долго.

Почему важно очищать фритюрницу?

Даже при минимальном использовании масла, корзина и внутренние поверхности фритюрницы могут загрязняться, особенно если вы готовите жирные продукты или активно используете специи.

Если вовремя не очистить прибор, остатки пищи и жира затвердеют, и их будет сложнее удалить.

"Если вы оставите грязь в корзине надолго, она затвердеет и станет проблемой для очистки," — напоминают специалисты.

Уход за корзиной фритюрницы

Большинство корзин можно мыть в посудомоечной машине. Это удобно, но важно помнить, что перед этим её стоит ополоснуть, чтобы удалить крупные остатки пищи.

Если вы предпочитаете ручную мойку, это займёт не больше минуты. Используйте мягкую губку и жидкость для мытья посуды.

Как убрать грязь внутри устройства?

Фритюрницы без масла могут накапливать неприятные запахи и грязь не только в корзине, но и внутри корпуса.

Чтобы решить эту проблему, выполните следующий простой шаг:

  1. Наполните небольшую миску водой и добавьте лимонный сок, уксус или немного моющего средства.
  2. Поставьте миску в корзину фритюрницы.
  3. Включите устройство на несколько минут.

Пар размягчит загрязнения внутри, а приятный аромат уберёт неприятные запахи. После этого выключите прибор из розетки и протрите внутренние поверхности салфеткой.

Профилактика загрязнений

Чтобы фритюрница всегда оставалась чистой:

  • Промывайте корзину сразу после использования.
  • Регулярно очищайте внутренние поверхности с помощью пара.
  • Избегайте перегрузки устройства жирными продуктами.

Теперь ваша фритюрница будет радовать вас не только вкусной едой, но и простотой ухода.

Уточнения

Фритю́рница - аппарат для жарки во фритюре (глубоком слое растительного или животного жира). Фри (фр. frit - "жареный") означает "изжаренный в большом количестве жира до образования румяной корочки".

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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