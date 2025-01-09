Почему важно правильно очищать фритюрницу

Фритюрницы без масла стали настоящим хитом: с их помощью можно готовить картофель фри и множество других блюд с минимальным количеством масла.
Но как поддерживать это устройство в идеальной чистоте? Узнаем, как справляться с грязью и неприятными запахами, чтобы техника служила долго.
Даже при минимальном использовании масла, корзина и внутренние поверхности фритюрницы могут загрязняться, особенно если вы готовите жирные продукты или активно используете специи.
Если вовремя не очистить прибор, остатки пищи и жира затвердеют, и их будет сложнее удалить.
"Если вы оставите грязь в корзине надолго, она затвердеет и станет проблемой для очистки," — напоминают специалисты.
Большинство корзин можно мыть в посудомоечной машине. Это удобно, но важно помнить, что перед этим её стоит ополоснуть, чтобы удалить крупные остатки пищи.
Если вы предпочитаете ручную мойку, это займёт не больше минуты. Используйте мягкую губку и жидкость для мытья посуды.
Фритюрницы без масла могут накапливать неприятные запахи и грязь не только в корзине, но и внутри корпуса.
Чтобы решить эту проблему, выполните следующий простой шаг:
Пар размягчит загрязнения внутри, а приятный аромат уберёт неприятные запахи. После этого выключите прибор из розетки и протрите внутренние поверхности салфеткой.
Чтобы фритюрница всегда оставалась чистой:
Теперь ваша фритюрница будет радовать вас не только вкусной едой, но и простотой ухода.
Фритю́рница - аппарат для жарки во фритюре (глубоком слое растительного или животного жира). Фри (фр. frit - "жареный") означает "изжаренный в большом количестве жира до образования румяной корочки".
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