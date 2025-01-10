Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сок бузины улучшает обмен веществ и снижает уровень сахара в крови
Самостоятельный ремонт авто: что мешает автовладельцам сэкономить на сервисе
Шум в ушах и голове: причины, диагностика и лечение
Китай повышает охранный статус панголинов до высшей категории
Идеальные сырники: 3 ингредиента, которые решат все проблемы
Омоложение изнутри: включаем в рацион 8 продуктов для красоты и молодости
Здоровье и отдых в одном флаконе — йодо-бромные воды в спа-центрах Венгрии пользуются популярностью
Секреты плоского живота: комплекс упражнений для сжигания жира
Психолог объяснил, почему важно вовремя убирать новогоднюю ёлку

Лайфхак для стирки полотенец: натуральное решение

2:08
Недвижимость

Вы замечали, что ваши полотенца становятся жёсткими и похожими на наждачную бумагу после нескольких стирок? Это распространённая проблема, но её легко решить с помощью одного природного компонента.

Махровые полотенца
Фото: Own work by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Махровые полотенца

Почему полотенца теряют мягкость?

Главная причина — накопление остатков моющего средства и смягчителя ткани в волокнах. Полотенца обладают высокой впитывающей способностью, что делает их чувствительными к избытку химических веществ. Это не только делает их жёсткими, но и снижает способность впитывать влагу.

"Избыточное количество моющих средств вызывает накопление мыла в ткани, которое сложно вымыть," — объясняют эксперты.

Белый уксус — секрет мягкости

Решение простое: белый уксус. Этот натуральный продукт способен удалить остатки моющих средств, растворить восковую плёнку от смягчителей и вернуть полотенцам мягкость и впитываемость.

Как использовать уксус:

  1. Поместите полотенца в стиральную машину, но не перегружайте её.
  2. Добавьте 250 мл белого уксуса в отсек для смягчителя.
  3. Используйте стандартное количество моющего средства.
  4. Выберите стирку при температуре 30-40°C. Не используйте слишком горячую воду.
  5. После стирки высушите полотенца естественным образом или в сушилке на низкой температуре.

Если вы используете сушилку, подумайте о покупке специальных шариков для сушки. Они помогают распушить ткань. Если сушите полотенца на воздухе, не размещайте их на батарее, так как это сделает ткань ещё более жёсткой.

Профилактика жёсткости

Чтобы полотенца оставались мягкими:

  • Используйте минимальное количество моющих средств.
  • Старайтесь не применять смягчители или выбирайте натуральные варианты.
  • Регулярно проводите стирку с уксусом для удаления накопившихся остатков.

Теперь вы знаете, как легко и быстро вернуть полотенцам их первоначальную мягкость и впитываемость.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта. Натуральный уксус получают путём сбраживания спиртосодержащего сырья уксуснокислыми бактериями. Традиционно этим сырьём является вино, отсюда английское название уксуса vinegar, произошедшее от французского vin aigre — кислое вино.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Прекращение транзита газа через Украину ударило по Киеву сильнее, чем по Москве
Экономика и бизнес
Прекращение транзита газа через Украину ударило по Киеву сильнее, чем по Москве Аудио 
Жених Ксении Бородиной пожаловался на обман со стороны бывшей жены
Шоу-бизнес
Жених Ксении Бородиной пожаловался на обман со стороны бывшей жены Аудио 
Назван цвет, который станет популярным в 2025 году для создания интерьеров
Недвижимость
Назван цвет, который станет популярным в 2025 году для создания интерьеров Аудио 
Популярное
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году

Топ-10 самых дорогих товаров на Wildberries в прошлом году составили исключительно автомобили марки Jaecoo.

В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Последние материалы
Как вернуть бульону прозрачность: два простых ингредиента, которые помогут
С 1 марта 2025 года регистрировать авто можно без ОСАГО: что изменится
Пельмени больше не слипнутся: секрет, о котором все забывают
Как аппендицит может вас застать врасплох: предупреждающие знаки
Просроченная задолженность по кредитным картам в России достигла 491 млрд рублей
Мыши-мутанты - первопроходцы в исследовании эпилепсии
Как продлить жизнь любимым духам и как понять, что с ними уже пора расстаться
Седокова некачественно оплакивает Тимму: продюсер певицы намекнул, что она плохо играет горе от утраты
Акриловая ванна как новая: проверенные методы очистки
Заболевшая невеста Павла Дурова показала смелые эксперименты со своим здоровьем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.