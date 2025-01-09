Неидеальная уборка: эти кухонные предметы необходимо мыть регулярно

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Тщательная уборка и стирка в нашем доме являются важнейшими аспектами личной гигиены. Это напрямую связано не только с нашим здоровьем, но и с состоянием здоровья окружающих нас людей, а также с нашим эмоциональным комфортом.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Светлая кухня

Если ваша цель — минимизировать риск заражения бактериями и избежать нежелательных последствий, крайне важно регулярно чистить кухонные поверхности. Не обязательно же наводить порядок в каждую щель каждый день. Однако нередко мы не осознаем, как часто нужно использовать губки и чистящие средства.

Очевидно, что посуду, разделочные доски и другие кухонные принадлежности следует мыть и тщательно сушить каждый раз после применения.

Если некоторые инструменты не использовались длительное время, их также рекомендуется мыть перед первым использованием. Полная чистка холодильника должна проводиться каждые две недели. Также стоит проявлять осторожность, когда дело касается герметичных контейнеров и упаковок.

Даже если раковина, стол, столешница и бытовая техника поддерживаются в чистоте, остаются участки, которые многие даже не рассматривают для уборки. Одним из таких мест являются выключатели.

Рекомендуется протирать выключатели на кухне и в других комнатах хотя бы раз в неделю, а лучше еще чаще, если они используются часто. Подходите к этому с умом: используйте слегка влажную тряпку, не распыляя при этом средства прямо на поверхность.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной.



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