Эффективная и экологичная борьба с гололёдом: названа безопасная альтернатива соли

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В зимнее время многие люди сталкиваются с проблемой обледенения дорог и тротуаров. Это может привести к опасным ситуациям, таким как падения и травмы.

Фото: Wikimedia Commons by Nikolay Bondar, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ гололёд

Одним из распространённых способов борьбы с гололёдом является использование соли. Однако у этого метода есть свои недостатки. Соль может нанести вред растениям, растущим рядом с дорогами, а также повредить металлические детали автомобилей.

В качестве альтернативы соли можно использовать хлорид кальция, пишет чешское издание Napadyprodomy. cz. Это вещество гораздо эффективнее соли и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.

Хлорид кальция работает даже при очень низких температурах и сохраняет свои свойства на протяжении длительного времени. Он не растекается по поверхности, как соль, и не повреждает растения и металлические детали автомобилей.

Кроме того, хлорид кальция не оставляет следов на обуви и не окрашивает поверхность дороги и брусчатки. Его применение не требует специальных навыков и инструментов. Достаточно очистить поверхность от снега и разложить по ней хлопья хлорида кальция.

Хлорид кальция можно приобрести практически в любом магазине для дома или сада. Это делает его доступным для широкого круга людей.

Уточнения

Гололёд (синоним — ожеледь) — атмосферные осадки в виде слоя плотного стекловидного льда (гладкого или слегка бугристого), нарастающего на растениях, проводах, предметах, поверхности земли.





Хлори́д ка́льция CaCl 2 — химическое неорганическое вещество; кальциевая соль соляной кислоты; неядовит, зарегистрирован в качестве пищевой добавки E509.





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