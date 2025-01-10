Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самая длинная дорога мира: где она начинается и заканчивается
Может ли эксперимент DUNE изменить нашу реальность
3 способа помочь питомцу в период линьки и уменьшить выпадение шерсти
Забудьте про узкие плечи! Вот как накачать спину, чтобы все восхищались
Как Молдавская ГРЭС справляется с увеличенным потреблением
Новая орхидея, найденная на австралийском острове, напоминает кекс
Добавьте это в свое меню вечером и сон станет крепче
Ледяной керн возрастом 1,2 миллиона лет добыт в Антарктиде
Плохое настроение и выпадение волос: причина может скрываться в микроэлементах

Эффективная и экологичная борьба с гололёдом: названа безопасная альтернатива соли

1:25
Недвижимость

В зимнее время многие люди сталкиваются с проблемой обледенения дорог и тротуаров. Это может привести к опасным ситуациям, таким как падения и травмы.

гололёд
Фото: Wikimedia Commons by Nikolay Bondar, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
гололёд

Одним из распространённых способов борьбы с гололёдом является использование соли. Однако у этого метода есть свои недостатки. Соль может нанести вред растениям, растущим рядом с дорогами, а также повредить металлические детали автомобилей.

В качестве альтернативы соли можно использовать хлорид кальция, пишет чешское издание Napadyprodomy. cz. Это вещество гораздо эффективнее соли и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.

Хлорид кальция работает даже при очень низких температурах и сохраняет свои свойства на протяжении длительного времени. Он не растекается по поверхности, как соль, и не повреждает растения и металлические детали автомобилей.

Кроме того, хлорид кальция не оставляет следов на обуви и не окрашивает поверхность дороги и брусчатки. Его применение не требует специальных навыков и инструментов. Достаточно очистить поверхность от снега и разложить по ней хлопья хлорида кальция.

Хлорид кальция можно приобрести практически в любом магазине для дома или сада. Это делает его доступным для широкого круга людей.

Уточнения

Гололёд (синоним — ожеледь) — атмосферные осадки в виде слоя плотного стекловидного льда (гладкого или слегка бугристого), нарастающего на растениях, проводах, предметах, поверхности земли.
 

Хлори́д ка́льция CaCl2 — химическое неорганическое вещество; кальциевая соль соляной кислоты; неядовит, зарегистрирован в качестве пищевой добавки E509.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Наука и техника
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA Аудио 
Знак круговое движение больше не главный? Узнайте, что изменилось
Авто
Знак круговое движение больше не главный? Узнайте, что изменилось Аудио 
Популярное
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России

Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.

Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Вкусные дрожжевые пирожки без лишних хлопот: рецепт теста, которое подойдёт для любой начинки
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Последние материалы
Может ли эксперимент DUNE изменить нашу реальность
3 способа помочь питомцу в период линьки и уменьшить выпадение шерсти
Забудьте про узкие плечи! Вот как накачать спину, чтобы все восхищались
Как Молдавская ГРЭС справляется с увеличенным потреблением
Новая орхидея, найденная на австралийском острове, напоминает кекс
Эффективная и экологичная борьба с гололёдом: названа безопасная альтернатива соли
Добавьте это в свое меню вечером и сон станет крепче
Ледяной керн возрастом 1,2 миллиона лет добыт в Антарктиде
Плохое настроение и выпадение волос: причина может скрываться в микроэлементах
Два необычных трюка с мёдом для вашего сада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.