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Семейную ипотеку предложили распространить на вторичное жилье

1:03
Недвижимость

Президент России Владимир Путин выдвинул инициативу по расширению программы семейной ипотеки с процентной ставкой 6% для приобретения вторичного жилья.

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

Это новшество может быть внедрено в тех регионах, где практически не осуществляется строительство новых зданий. Об этом он заявил во время заседания Госсовета, посвященного поддержке семей.

В настоящее время льготная ипотека для семей доступна исключительно для покупки новостроек. Теперь президент предложил включить вторичное жилье в рамках данной программы, однако с условием, что это может касаться лишь тех населенных пунктов, где строительство новых объектов неактивно.

На итоговой пресс-конференции Путин также высказался за отмену существующих лимитов по семейной ипотеке, которые зачастую становятся помехой для граждан, желающих воспользоваться данной программой. Министерство финансов в настоящее время разрабатывает поправки, которые позволят исключить механизм установления таких лимитов.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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