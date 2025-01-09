Спрогнозированы изменения на рынке недвижимости в 2025 году

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По мнению Дмитрия Константинова, эксперта в области недвижимости и основателя СТРОЙ. РФ, в 2025 году рынок недвижимости, скорее всего, продолжит замедляться.

Фото: unsplash.com by Дэн Голд, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ многоэтажный дом

При этом аренда жилья будет по-прежнему пользоваться высоким спросом. Если сохранятся нынешние тенденции, можно ожидать, что рынок недвижимости будет демонстрировать умеренное снижение в ожидании благоприятных условий. По словам эксперта, резкого падения цен на жилье не следует ждать, так как это обернется убытками как для застройщиков, так и для банков. Снижение стоимости квартир может повлечь серьезные последствия для банковского сектора из-за значительного количества выданных ипотек в последние годы.

Как считает Константинов, эра изобилия для застройщиков подошла к концу. Им придется переосмыслить подходы к производительности и эффективности, а также сосредоточиться на снижении затрат. В отличие от этого, рынок аренды, по словам эксперта, будет продолжать развиваться. Особенно в крупных и промышленных центрах на фоне внутренней и внешней миграции, передает "Лента.ру".

Уточнения

Аре́нда — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





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