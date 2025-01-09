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Строительный эксперт рассказал, почему ремонт квартир в 2025 году подорожает

1:14
Недвижимость

В 2025 году россиянам предстоит столкнуться с увеличением расходов на ремонт жилых помещений. Эксперты поделились прогнозами о том, насколько подорожает обновление квартир.

Молодая пара делает ремонт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молодая пара делает ремонт

Согласно прогнозу основателя строительной студии "Параллель" Тиграна Симоняна, до апреля ремонтные работы могут подорожать на 10-15 процентов. К концу года ожидается рост цен не менее чем на 20 процентов. При этом специалист не учитывает в своих расчетах стоимость материалов. Кроме того, затраты на труд рабочих также вырастут — несмотря на то, что сейчас прайсы остаются прежними, в скором времени они будут пересмотрены в связи с высоким уровнем инфляции, предупредил эксперт Андрей Хрисанов.

Таким образом, стоимость черновой отделки в новом году может увеличиться на 10-20 процентов, а чистовой — на 20 процентов. Цены на косметический ремонт начнутся от 30 тысяч рублей за квадратный метр, и для квартиры площадью 37 квадратов итоговая сумма превысит 1,1 миллиона рублей, передает РИА Новости.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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