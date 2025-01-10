Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Современная мода в интерьере меняется быстро, и некоторые элементы уже утратили свою актуальность. Вот три решения, от которых стоит отказаться, чтобы ваш дом выглядел современно и стильно.

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квартира

1. Рейки в интерьере

Когда-то рейки были трендом, но теперь они вызывают визуальную усталость из-за чрезмерного использования в общественных местах. Этот декор, изначально добавлявший уют, стал источником раздражения и визуального шума. Вместо реек дизайнеры рекомендуют стеклянные перегородки или цветовые акценты, которые выглядят современно и свежо.

2. Ламбрекены и сложные драпировки

Многослойные ламбрекены утратили свою актуальность. Они делают комнату тяжеловесной, собирают пыль и уменьшают пространство. Замените их шторами из натуральных тканей, которые выглядят минималистично и делают интерьер более просторным.

3. Диваны с деревянными подлокотниками

Массивные диваны с деревянными элементами стали устаревшими. Они громоздкие, неудобные и занимают много места. Взамен выбирайте модели с мягкими подлокотниками, дополненные пуфами или журнальными столиками, которые добавляют функциональности и визуальной легкости.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек. Хотя диван используется в основном для сидения, его также можно использовать для лежания или сна.



Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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