Эти тренды пора забыть! Вот что меняется в дизайне интерьера в 2025 году

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не все модные тренды остаются актуальными вечно. Некоторые из них уже устарели, и дизайнеры начинают отходить от их использования.

Фото: flickr.com by TijsB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гостиная

Слишком много белого

Стремление осветлить пространство с помощью белого цвета больше не в тренде. Этот оттенок может делать интерьер слишком стерильным, напоминая больничную палату. Вместо белого предпочтительнее использовать теплые оттенки, такие как слоновая кость или пастельные цвета, которые добавляют жизни в интерьер.

Кирпичная отделка

Хотя лофт-стиль до сих пор популярен, кирпичная отделка постепенно теряет свою актуальность. Она должна оставаться частью аутентичного дизайна. Если хочется чего-то более креативного, лучше обратить внимание на планкен, декоративную штукатурку или панели из различных материалов.

Одностильная отделка

Раньше отделка квартиры в одном стиле была признаком хорошего вкуса, но сейчас в моде эклектика. Каждая комната может быть уникальной, дополняя, но не повторяя друг друга.

Уточнения

Лофт (от англ. loft — «чердак») — хозяйственный чердак или верхняя часть здания промышленного назначения (фабрики, завода, склада), включая бывшие чердаки и технические этажи, переоборудованные под жильё.



Эклектика (др -греч. ἐκλεκτός, от др.-греч. ἐκλέγω — выбирать, собирать, изымать) — художественное направление в архитектуре, ориентированное на использование в одном сооружении различных форм искусства прошлого в любых сочетаниях.



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