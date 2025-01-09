Не оставляйте угол пустым: 4 идеи, как сделать спальню уютнее

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В спальне часто не хватает пространства, поэтому каждое свободное место, включая углы, должно быть использовано с умом.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Современная спальня

С помощью нескольких простых решений вы можете сделать интерьер более удобным и уютным, не перегружая комнату

1. Торшер — это не только источник дополнительного света, но и элемент, который добавляет уют в комнату. Установите торшер в угол для создания теплой и расслабляющей атмосферы.

2. Угол спальни идеально подходит для размещения небольшого письменного стола, если вам нужно место для работы или для туалетного столика, чтобы удобно подготовиться ко сну.

3. Если места вдоль стен не хватает, угол может стать отличным местом для компактного шкафа. Это поможет вам организовать пространство и увеличить количество мест для хранения вещей.

4. Живое растение в углу добавит спальне свежести и уюта, станет зелёным акцентом в интерьере, завершив дизайн комнаты.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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