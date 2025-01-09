Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пассажиры в ловушке: что происходит на борту после рейса
Это чистящее средство творит чудеса! Положите апельсиновые корки в стакан и полейте их уксусом
Вот как за пару минут очистить запотевшие стёкла
Чем подкормить рассаду: лучшие варианты для восстановления
Норт-Окенден на окраине Лондона — одна из средневековых жемчужин Англии, которые обязательно стоит посетить
У слонов в Танзании наблюдается генетическая аномалия — нет бивней
Признаки, что ваш крем для лица пора менять
Картофельные лепёшки с секретом: как приготовить вкусное блюдо с колбасой и сыром
Журова надеется, что фанаты из США и Канады могут помочь российским хоккеистам попасть на Олимпиаду

Ошибки при размещении картин, которые делают ваш интерьер негармоничным

2:19
Недвижимость

Чтобы картины на стенах выглядели гармонично и привлекательно, важно следовать нескольким простым рекомендациям.

Гостиная
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гостиная

Используйте правило 145 см

Для создания визуальной гармонии центры всех картин следует располагать на одной высоте, ориентируясь на 145 см от пола. Это стандартная высота, на которой центр картины будет выглядеть сбалансированно в любой комнате. Это правило помогает создать более уютную атмосферу и избежать ощущения разрозненности.

Картины над мебелью

Если картины размещаются над мебелью, нижний край рамы должен быть на 15-20 см выше верхней части мебели. Это создаст сбалансированное пространство и позволит картине гармонично вписаться в интерьер.

Размер картин относительно мебели

Обратите внимание, что картины не должны быть шире мебели, над которой они висят. Это правило помогает сохранить баланс в интерьере и избежать перегрузки пространства.

Центр картины — важнее верхней рамки

При размещении картин важно ориентироваться на центр работы, а не на верх рамки. Это придает композиции завершенность и гармонию.

Регулируйте расстояние между картинами

Если вы планируете повесить несколько картин, обратите внимание на расстояние между ними. Если картины кажутся слишком разрозненными, немного сократите пространство между ними. Если же они слишком близки друг к другу, раздвиньте их для большего комфорта и визуальной легкости.

Размещение картины на большой стене

Если у вас есть большая пустая стена и только одна картина, располагайте ее так, чтобы она заполнила пространство, гармонируя с мебелью и окружающим интерьером.

Правильное освещение для портретов

Если вы размещаете портрет, позаботьтесь, чтобы свет падал на лицо объекта. Это подчеркнет важные детали и сделает картину еще более выразительной.

Место для вдохновляющей картины

Для картин, которые вы хотите смотреть каждый день и которые должны вдохновлять вас, выбирайте места, где вы проводите много времени. Повесьте их там, где они будут регулярно попадать в ваш взгляд.

Уточнения

Картина в живописи (итал. cartina — тонкая, красивая бумага, от итал. carta — бумага) — произведение изобразительного искусства, «относительно ограниченное от окружающей среды и предполагающее сосредоточенное, длительное восприятие с одной фиксированной точки зрения». 

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Новый метод посадки клубники, который покоряет мир
Садоводство, цветоводство
Новый метод посадки клубники, который покоряет мир Аудио 
В России взяли под контроль крупнейшего производителя пива
Экономика и бизнес
В России взяли под контроль крупнейшего производителя пива Аудио 
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Экономика и бизнес
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале Аудио 
Популярное
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке

Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?

В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Армения передумала выдворять российскую базу из Гюмри после угроз от Алиева Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Эффективные методы борьбы с паутинным клещом: 7 альтернатива инсектицидам
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Последние материалы
Ошибки при размещении картин, которые делают ваш интерьер негармоничным
Качество саженцев: почему региональность не всегда решает
Как не пристёгнуться и избежать штрафа? Вот когда это разрешено
ЮНЕСКО предупреждает — половина языков мира может исчезнуть к концу века
Появились подробности ограбления певицы Юлии Паршуты
Вдохновляющие ритуалы ухода за телом из разных стран
Запасы нефти сократятся в США на 2 млн баррелей
Спрос продолжает расти — всем хочется посмотреть на свою Россию
Чай с виноградом и яблоками — ароматный согревающий напиток для всей семьи
Как продлить сезон сбора огурцов: 3 надежных сорта для дачников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.