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Вот как легко обновить старое зеркало и вдохнуть в него новую жизнь

1:30
Недвижимость

Старые зеркала могут стать настоящим украшением вашего дома, если подойти к их реставрации с креативностью. Вот несколько идей, как преобразить зеркало, которое давно утратило свою актуальность.

Зеркало в интерьере
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Зеркало в интерьере

Обновите раму с помощью монтажной пены

Если рама зеркала пришла в негодность, не спешите от него избавляться. Используйте монтажную пену, чтобы создать креативную и необычную раму. Она легко наносится и позволяет создать интересные текстуры, при этом можно покрасить ее в любой цвет, который подходит под ваш интерьер.

Рама из прищепок

Для оригинальной рамы можно использовать деревянные прищепки. Просто прикрепите их вокруг зеркала, и оно будет выглядеть как солнышко. Такой декор придаст комнате свежий и стильный вид, а также создаст атмосферу уюта.

Зеркало как поднос

Если отражающая поверхность зеркала потеряла свою привлекательность, не стоит выбрасывать изделие. Превратите зеркало в стильный поднос. Он сохранит свою функциональность, но будет служить новым декоративным элементом, который можно использовать для сервировки или хранения мелочей.

Картина на зеркале

Ещё одним способом обновить зеркало является рисование на его отражающей поверхности. Создайте уникальный рисунок или небольшую картину, которая будет смотреться необычно и привнесёт креативность в ваше пространство.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения). 

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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