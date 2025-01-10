Яблочная кожура для блеска сковороды! Расскажем про этот и ещё про 5 проверенных лайфхаков для дома

2:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В мире современных технологий и химических препаратов мы часто забываем о простых, но эффективных методах, которые использовали наши бабушки.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сковорода

Эти маленькие усовершенствования помогают решать повседневные проблемы и остаются полезными даже в наши дни. Давайте рассмотрим несколько проверенных советов, которые по-прежнему актуальны, пишет журнал Receptar.

Яблочная кожура для блеска сковороды

Яблочная кожура содержит натуральные кислоты, которые помогают очистить сковороду от жира и придают ей блеск. Чтобы вернуть блеск, просто очистите яблоки, положите кожуру в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. После остывания аккуратно протрите сковороду губкой.

Соль для увеличения срока хранения молока

Чтобы молоко оставалось свежим дольше, добавьте в бутылку или коробку небольшую щепотку соли. Это замедляет рост бактерий и помогает молоку не портиться так быстро.

Ложка из нержавеющей стали против запаха

После нарезки чеснока или лука неприятный запах часто остается на руках. Чтобы избавиться от него, потрите руки ложкой из нержавеющей стали под проточной водой. Это помогает разрушить молекулы запаха, и он исчезает.

Мука при ожогах

Мука может помочь при незначительных ожогах. Если вы обожглись, сразу же погрузите пораженную область в холодную муку. Это снизит боль и уменьшит риск образования волдырей, так как мука поглощает тепло и охлаждает кожу.

Уксус для глянцевого стекла

Уксус, смешанный с водой в соотношении 1:1, помогает эффективно очищать стекло и зеркала, оставляя их блестящими и чистыми. Просто нанесите смесь и отполируйте поверхность сухой тряпкой.

Лимон для удаления запахов в микроволновке

Чтобы избавиться от неприятных запахов в микроволновке, нагрейте смесь воды с лимонным соком в микроволновой печи. Пар поможет не только нейтрализовать запахи, но и очистить внутренние поверхности от жира.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.



Мука́ — пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).



Ожо́г — повреждение тканей организма, вызванное действием высокой температуры, волновым (в том числе электромагнитным) воздействием, ионизирующим облучением, а также действием некоторых химических веществ (щелочей, кислот, солей тяжёлых металлов и других).



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