Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Основные ошибки при похудении, которых стоит избегать
В Шанхае выявлены подделки российских товаров
Домашний крем на основе йогурта: простой рецепт для тортов, капкейков и пирожных
Врач оценил шансы Тиграна Кеосаяна на восстановление после клинической смерти
Как растения влияют на туи: избежание соседства для лучшего роста
Неожиданное возвращение: туристку выгнали из-за отсутствия прививки
Трамп не добился приостановки приговора по делу о подлоге в Нью-Йорке
Без камер: Трамп уединился с Обамой для обсуждения неназванного вопроса
Китай направит высокопоставленного чиновника на инаугурацию Трампа

Яблочная кожура для блеска сковороды! Расскажем про этот и ещё про 5 проверенных лайфхаков для дома

2:11
Недвижимость

В мире современных технологий и химических препаратов мы часто забываем о простых, но эффективных методах, которые использовали наши бабушки.

Сковорода
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сковорода

Эти маленькие усовершенствования помогают решать повседневные проблемы и остаются полезными даже в наши дни. Давайте рассмотрим несколько проверенных советов, которые по-прежнему актуальны, пишет журнал Receptar.

Яблочная кожура для блеска сковороды

Яблочная кожура содержит натуральные кислоты, которые помогают очистить сковороду от жира и придают ей блеск. Чтобы вернуть блеск, просто очистите яблоки, положите кожуру в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. После остывания аккуратно протрите сковороду губкой.

Соль для увеличения срока хранения молока

Чтобы молоко оставалось свежим дольше, добавьте в бутылку или коробку небольшую щепотку соли. Это замедляет рост бактерий и помогает молоку не портиться так быстро.

Ложка из нержавеющей стали против запаха

После нарезки чеснока или лука неприятный запах часто остается на руках. Чтобы избавиться от него, потрите руки ложкой из нержавеющей стали под проточной водой. Это помогает разрушить молекулы запаха, и он исчезает.

Мука при ожогах

Мука может помочь при незначительных ожогах. Если вы обожглись, сразу же погрузите пораженную область в холодную муку. Это снизит боль и уменьшит риск образования волдырей, так как мука поглощает тепло и охлаждает кожу.

Уксус для глянцевого стекла

Уксус, смешанный с водой в соотношении 1:1, помогает эффективно очищать стекло и зеркала, оставляя их блестящими и чистыми. Просто нанесите смесь и отполируйте поверхность сухой тряпкой.

Лимон для удаления запахов в микроволновке

Чтобы избавиться от неприятных запахов в микроволновке, нагрейте смесь воды с лимонным соком в микроволновой печи. Пар поможет не только нейтрализовать запахи, но и очистить внутренние поверхности от жира.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.

Мука́ — пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).

Ожо́г — повреждение тканей организма, вызванное действием высокой температуры, волновым (в том числе электромагнитным) воздействием, ионизирующим облучением, а также действием некоторых химических веществ (щелочей, кислот, солей тяжёлых металлов и других).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Наука и техника
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами Аудио 
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Экономика и бизнес
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году Аудио 
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Недвижимость
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства Аудио 
Популярное
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России

Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.

Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Вкусные дрожжевые пирожки без лишних хлопот: рецепт теста, которое подойдёт для любой начинки
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Последние материалы
Вот так встреча — Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
Как сесть в машину, чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно
Яблочная кожура для блеска сковороды! Расскажем про этот и ещё про 5 проверенных лайфхаков для дома
Бородавко о месте Большунова в опросе ВЦИОМа: в этом нет ничего страшного, не заостряйте внимание
Галкин* показал, как учит дочь Лизу кататься на горных лыжах
Правда и мифы о пользе процедуры обёртывания для тела
Быстрый и нежный десерт из трёх ингредиентов — без выпечки, смешивается за несколько минут
Почему вы забываете прочитанное: узнайте, как это исправить
Как выбрать зеркало для ванной, которое идеально дополнит интерьер?
Почему старые семена теряют всхожесть и как это исправить?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.