Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого

2:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мытьё окон может быть утомительным, но с правильными инструментами и средствами процесс становится гораздо проще.

Фото: commons.wikimedia.org by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ручка пластикового окна

Когда лучше мыть окна

Идеальное время для мытья окон — облачный день, когда солнце не слишком сильно светит. В противном случае стекло быстро высыхает, и на нём могут остаться пятна. При облачной погоде вы сможете лучше увидеть грязь, и работа пойдёт быстрее.

Средства для мытья окон

Не обязательно использовать дорогие химические средства. Отличное средство для мытья окон можно приготовить дома.

Уксусная вода. Смешайте уксус с водой в соотношении 1:3. Это отличное средство для удаления жира и грязи. Черный чай. Крепкий настой черного чая также эффективен для обезжиривания и очистки стекол. Пена для бритья. Зимой это средство помогает предотвратить запотевание окон.

Использование инструментов

Скребок. Если освоите работу с ним, больше не захочется использовать другие методы. Он отлично справляется с пятнами и следами воды.

Микрофибра. Шведские полотенца (микрофибровые салфетки) — идеальны для мытья и полировки окон. Используйте их слегка влажными для мытья и сухими для полировки.

Губка и тряпка. Начинайте мытье с мягкой или слегка влажной тряпки, чтобы убрать основную грязь, а затем используйте моющее средство.

Трюк с вилкой

Если нужно добраться до труднодоступных уголков окон, можно использовать вилку. Обернув её тканью, вы сможете дотянуться до верхних углов и очищать рельсы, на которых установлены окна. Это поможет вам аккуратно работать с окнами, состоящими из нескольких мелких рам.

Полировка окон

После того как вы помыли окна, используйте замшу или очень мягкую ткань для полировки. Это поможет избежать разводов. Если у вас нет замши, можно использовать скомканные газеты, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать стекло.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.



Вилка — столовый прибор.



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