Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого

Мытьё окон может быть утомительным, но с правильными инструментами и средствами процесс становится гораздо проще.
Идеальное время для мытья окон — облачный день, когда солнце не слишком сильно светит. В противном случае стекло быстро высыхает, и на нём могут остаться пятна. При облачной погоде вы сможете лучше увидеть грязь, и работа пойдёт быстрее.
Не обязательно использовать дорогие химические средства. Отличное средство для мытья окон можно приготовить дома.
Скребок. Если освоите работу с ним, больше не захочется использовать другие методы. Он отлично справляется с пятнами и следами воды.
Микрофибра. Шведские полотенца (микрофибровые салфетки) — идеальны для мытья и полировки окон. Используйте их слегка влажными для мытья и сухими для полировки.
Губка и тряпка. Начинайте мытье с мягкой или слегка влажной тряпки, чтобы убрать основную грязь, а затем используйте моющее средство.
Если нужно добраться до труднодоступных уголков окон, можно использовать вилку. Обернув её тканью, вы сможете дотянуться до верхних углов и очищать рельсы, на которых установлены окна. Это поможет вам аккуратно работать с окнами, состоящими из нескольких мелких рам.
После того как вы помыли окна, используйте замшу или очень мягкую ткань для полировки. Это поможет избежать разводов. Если у вас нет замши, можно использовать скомканные газеты, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать стекло.
Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.
Вилка — столовый прибор.
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