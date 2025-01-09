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Платёж за электроэнергию будет значительно ниже! Нужно обязательно выключать на ночь этот прибор

1:17
Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, сколько энергии потребляет роутер, даже когда вы спите? Эти устройства могут выглядеть незаметными, но они непрерывно работают, расходуя электроэнергию, даже ночью. 

Wi-Fi роутер
Фото: Wikimedia Commons by Solomon203, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Wi-Fi роутер

Почему роутер потребляет энергию?

Роутер постоянно поддерживает соединение между вашим устройством и Интернетом. Он работает 24/7, выполняя свою функцию. Однако ночью, когда вы спите, роутер часто работает без нужды, особенно если вы забываете выключить его.

Сколько можно сэкономить?

Выключение роутера на ночь может сэкономить около 30 кВт⋅ч в год. Но есть и подводные камни.

Зависимость от Wi-Fi. Если у вас есть устройства, такие как камеры видеонаблюдения или термостаты, которые работают через Wi-Fi, их работа может быть нарушена.

Обновления. Многие устройства, включая роутеры, обновляют свое ПО ночью. Выключив роутер, вы рискуете пропустить важные обновления.

Нестабильное соединение. Некоторые провайдеры могут оценить частые выключения как нестабильность, что может повлиять на скорость и надёжность соединения.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем. 

Маршрутиза́тор ро́утер (транслит. от англ. router), также ра́утер (от англ. router /ˈɹu:tə(ɹ)/ или /ˈɹaʊtəɹ/, /ˈɹaʊtɚ/) — специализированное устройство, которое пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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