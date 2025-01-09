Это чистящее средство творит чудеса! Положите апельсиновые корки в стакан и полейте их уксусом

Не выбрасывайте апельсиновые корки! Вместо этого приготовьте натуральное чистящее средство, которое не только экологично, но и наполнит дом свежим ароматом.
Поместите апельсиновые корки в банку, залейте их уксусом (подойдет обычный или яблочный). Закройте банку и оставьте в тёмном месте на 3 недели.
После настаивания процедите жидкость, используя сито или фильтр. Для усиления дезинфицирующего эффекта добавьте немного водки или бренди. Перелейте в распылитель.
Этот универсальный очиститель подходит для кухонных поверхностей, мебели, кранов и полов. Можно добавить специи (корица, ваниль) или травы (розмарин) для улучшения аромата. Любители эфирных масел могут добавить несколько капель своих любимых.
Важно: не наносите средство с эфирными маслами на мягкую мебель — жирные компоненты могут оставить пятна, пишет журнал Receptar.
Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.
У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
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