Это чистящее средство творит чудеса! Положите апельсиновые корки в стакан и полейте их уксусом

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не выбрасывайте апельсиновые корки! Вместо этого приготовьте натуральное чистящее средство, которое не только экологично, но и наполнит дом свежим ароматом.

Фото: commons.wikimedia.org by Hanabishi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Корка апельсина

Как сделать

Поместите апельсиновые корки в банку, залейте их уксусом (подойдет обычный или яблочный). Закройте банку и оставьте в тёмном месте на 3 недели.

После настаивания процедите жидкость, используя сито или фильтр. Для усиления дезинфицирующего эффекта добавьте немного водки или бренди. Перелейте в распылитель.

Применение

Этот универсальный очиститель подходит для кухонных поверхностей, мебели, кранов и полов. Можно добавить специи (корица, ваниль) или травы (розмарин) для улучшения аромата. Любители эфирных масел могут добавить несколько капель своих любимых.

Важно: не наносите средство с эфирными маслами на мягкую мебель — жирные компоненты могут оставить пятна, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.



У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.