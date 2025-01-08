Ошибка, которую абсолютно все люди совершают в туалете

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1:02
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Туалет — одна из самых маленьких комнат в доме, но его влияние на наше здоровье сложно переоценить. Закрываете ли вы крышку унитаза перед смывом? Если нет, то, возможно, пора пересмотреть свои привычки.

Туалет
Фото: Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туалет

При смыве без закрытой крышки микроскопические капли с бактериями могут разлетаться на расстояние до 1,5 метров, загрязняя окружающую среду, полотенца, зубные щетки и другие предметы в ванной комнате.

Особенно это важно, если у вас маленькие дети, которые чувствительны к инфекциям, пишет журнал Receptar.

Закрытая крышка частично сдерживает распространение бактерий, но полностью проблему не решает. Регулярная уборка с антибактериальными средствами — обязательна.

Для поддержания гигиены стоит рассмотреть раздельные туалет и ванную комнату, что уже стало тенденцией в новых зданиях. Это улучшает санитарные условия и снижает риск заражения.

Уточнения

Туале́т (фр. toilettes), убо́рная, нужни́к устар. ватерклозе́т, клозе́т — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания и дефекации).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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