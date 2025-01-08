Бельё будет невероятно мягким: просто засыпьте это средство в стиральную машину

Пищевая сода — универсальное средство, которое наши бабушки использовали как дешёвый и доступный помощник в быту. Она способна размягчить бельё, убрать запахи и даже справиться с застарелыми пятнами.
Для размягчения полотенец и одежды добавляйте 2-3 столовые ложки соды в барабан стиральной машины на каждые 5 кг белья. Результат — мягкость и свежесть. Если на ткани есть сложные пятна, замочите её на ночь в тёплой воде с содой, а потом постирайте.
Кроме того, сода — отличный помощник в уходе за стиральной машиной. Полстакана соды, горячий цикл на 90 °C без белья — и бак будет чистым и без плесени.
Сода незаменима не только в быту, но и на кухне. Её добавляют в воду для размягчения продуктов и используют для чистки посуды. Держите порошок в сухом и темном месте, чтобы он не терял своих свойств, пишет журнал Receptar.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
Со́да — гидрокарбонат натрия NaHCO3.
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