Бельё будет невероятно мягким: просто засыпьте это средство в стиральную машину

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пищевая сода — универсальное средство, которое наши бабушки использовали как дешёвый и доступный помощник в быту. Она способна размягчить бельё, убрать запахи и даже справиться с застарелыми пятнами.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Для размягчения полотенец и одежды добавляйте 2-3 столовые ложки соды в барабан стиральной машины на каждые 5 кг белья. Результат — мягкость и свежесть. Если на ткани есть сложные пятна, замочите её на ночь в тёплой воде с содой, а потом постирайте.

Кроме того, сода — отличный помощник в уходе за стиральной машиной. Полстакана соды, горячий цикл на 90 °C без белья — и бак будет чистым и без плесени.

Сода незаменима не только в быту, но и на кухне. Её добавляют в воду для размягчения продуктов и используют для чистки посуды. Держите порошок в сухом и темном месте, чтобы он не терял своих свойств, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



Со́да — гидрокарбонат натрия NaHCO 3 .



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