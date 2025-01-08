Авокадо за секунды: новая технология в ресторанах

1:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кто из нас не сталкивался с трудностями очистки авокадо? А если речь идет о масштабах ресторана, задача становится еще сложнее.

Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авокадо

Чтобы решить эту проблему, сеть Chipotle представила автомат для готовки авокадо, который способен обрабатывать авокадо всего за 26 секунд, включая удаление косточки.

По словам эксперат, это значительно экономит время сотрудников, позволяя им сосредоточиться на других задачах.

Технология, меняющая подход к кухне

Однако, несмотря на впечатляющую скорость, автомат не избавляет от необходимости очищать авокадо вручную.

Это устройство помогает автоматизировать подачу мисок и салатов, упрощая процесс работы на кухне.

Зачем всё это?

Chipotle делает ставку на автоматизацию, чтобы минимизировать время на рутинные процессы.

Это решение не только ускоряет обслуживание, но и помогает поддерживать высокий стандарт качества, обеспечивая свежесть продуктов.

Представители компании уверяют, что внедрение подобных технологий позволяет сотрудникам не тратить время на мелкие задачи, а сосредоточиться на обслуживании клиентов.

Перспективы

Пока рано говорить о итогах внедрения данного нововведения. Автоматизация помогает упростить процессы, но ручная работа остаётся важной частью кухни Chipotle.

Тем не менее, такие устройства, как Makeline, показывают, что даже самые простые операции могут быть усовершенствованы.

Взгляд в будущее

Ставка на технологии, такие как автомат для авокадо, говорит о том, что Chipotle намерена продолжать внедрение инноваций.

Возможно, в будущем такие решения станут стандартом не только для крупных сетей, но и для небольших заведений.

Уточнения

Chipotle Mexican Grill Inc. (/tʃɪˈpoʊtleɪ/) — сеть ресторанов в США, Великобритании, Канаде, Германии и Франции, специализирующаяся на приготовлении буррито и тако. Название компании происходит от мексиканской приправы чипотле, представляющей собой копчёный красный перец халапеньо.





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